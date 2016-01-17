۱۵۵ داوطلب نمایندگی مجلس در استان همدان احراز صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نباتی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران افسران جبهه فرهنگ و رسانه هستند گه باید برآیند آن به عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی شود، گفت: انتخابات از نمودهای دموکراسی و مردم سالاری در ساختارهای حکومتی است.

وی با بیان اینکه دموکراسی در کشور ایران سابقه ای دیرینه و پیشینه بالایی داشته و این امر نشان از کیاست و فراست مردمان این سرزمین دارد، افزود: از دوران مشروطیت مردم ایران انتخابات را تجربه می‌کنند و بعد از آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به صورت میانگین هر سال یک انتخابات را در ایران تجربه کرده اند.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه در انواع و اقسام انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شاهد چرخش سلایق و جریانات وفادار به یک آرمان و ایده بوده‌ایم، گفت: این امر نشان دهنده این است که انتخابات ایران، انتخاباتی سالم است و اینطور نیست که آنچه عده ای خاص مدنظر دارند از صندوق ها بیرون بیاید.

وی با تاکید بر اینکه در ساختار انتخابات ایران دو مجموعه کارهای اجرایی و عملیاتی و یک مجموعه کارهای نظارتی را پیگیری می کند، گفت: نظارت بر انتخابات از مرحله نخست به صورت عام و فراگیر شروع می‌شود تا اینکه نتایج تایید صلاحیت کاندیداها به امضای شورای نگهبان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات برسد.

نظارت ضریب اطمینان انتخابات را بالا می‌برد

نباتی با بیان اینکه براساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، عنوان کرد: نظارت ضریب اطمینان انتخابات را بالا می‌برد و در کمتر کشوری نظارت براساس تقوا، ایمان و اعتقاد، بدون حب و بغض و بدون در نظر گرفتن سلایق و علایق و صرفا منطبق با قانون انجام می‌شود.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه طبق قانون انتخابات مجلس فردی که خود را کاندیدای این انتخابات می کند باید یکسری باید ها و نبایدها را برخوردار باشد، گفت: در ماده ۲۸-۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مواردی عنوان شده که ملاک عمل است.

نباتی با بیان اینکه تعداد افرادی که در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و استان همدان ثبت نام کرده اند بالا بود، گفت: شمار ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان با رشد ۱۱۷ درصدی روبرو بود.

نباید به دلیل سهل انگاری افرادی که به نظام نامحرمند وارد مجلس شوند

وی با بیان اینکه برای احراز صلاحیت کاندیداها جلسات طولانی و فشرده ای برگزار شد و به هیچ عنوان هیئت نظارت استان از دقت نظر کوتاهی نکرده است، گفت: مجلس عصاره فضایل ملت است و نباید به دلیل سهل انگاری افرادی که به نظام نامحرمند وارد مجلس شوند.

وی با بیان اینکه مجلس در راس امور است و شاید یکی از مکان هایی که امکان نفوذ دشمن در آن وجود دارد همین مکان باشد اما با دقت نظر از این رخداد جلوگیری خواهیم کرد، گفت: در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۹۶ نفر در ۷ حوزه انتخابیه در ۹ شهرستان استان همدان ثبت نام کردند که از این تعداد ۴ نفر در مرحله بررسی هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند و ۶ نفر هم انصراف دادند.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان افزود: در زمان مرحله بررسی هیئت نظارت نیز ۳ نفر انصراف دادند و از ۴ نفری که در مرحله هیئت اجرایی رد شدند، ۳ نفر به هیئت نظارت شکایت کردند و در مجموع هیئت نظارت استان همدان رسیدگی به پرونده ۲۸۶ نفر را در دستور کار قرار داد.

۷۲ نفر معادل ۲۶ درصد داوطلبان صلاحیت آنها احراز نشد

وی بیان کرد: از این تعداد داوطلب در استان همدان ۱۵۵ نفر معادل ۵۴ درصد احراز صلاحیت، ۶۰ نفر معادل ۲۰ درصد رد صلاحیت و ۷۲ نفر معادل ۲۶ درصد داوطلبان عدم احراز صلاحیت شدند.

نباتی با اشاره وضعیت تایید صلاحیت‌ها به تفکیک حوزه‌ انتخاباتی در استان همدان عنوان کرد: در حوزه انتخابیه اسدآباد ۲۰ نفر ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲ نفر احراز صلاحیت، ۲ نفر رد صلاحیت و ۶ نفر عدم احراز صلاحیت شدند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ از ۳۹ نفر ثبت‌نام کننده، ۳۰ نفر احراز صلاحیت، ۳ نفر رد صلاحیت و ۶ نفر عدم احراز صلاحیت شدند.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: در حوزه انتخابیه تویسرکان نیز از ۲۷ نفر داوطلب ثبت‌نامی در بررسی‌ها ۱۳ نفر احراز صلاحیت، ۴ نفر رد صلاحیت و ۸ نفر عدم احراز صلاحیت اعلام شد که البته در این حوزه ۲ نفر از داوطلبان انصرف دادند.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه رزن از ۲۶ نفر داوطلب ثبت‌نام شده، ۷ نفر احراز صلاحیت، ۹ نفر رد و ۹ نفر عدم احراز صلاحیت و یک نفر انصرافی اعلام شد، افزود: در حوزه انتخابیه ملایر ۷۲ نفر ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۳۵ نفر احراز صلاحیت، ۱۹ نفر رد صلاحیت، ۱۷ نفر عدم احراز صلاحیت شدند و یک نفر از داوطلبان نمایندگی این حوزه نیز انصراف داده است.

نباتی با اشاره به حوزه انتخابیه نهاوند عنوان کرد: در این حوزه ۲۹ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۸ نفر احراز صلاحیت، ۵ نفر رد صلاحیت و ۶ نفر عدم احراز صلاحیت شدند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز ۸۳ نفر ثبت‌نام کردند که ۴۰ نفر احراز صلاحیت، ۱۹ نفر رد صلاحیت، ۲۰ نفر عدم احراز صلاحیت شدند و ۴ نفر از داوطلبان نمایندگی نیز انصراف دادند.

۶ نفر از داوطلبان نمایندگی به دلیل نقص مدرک رد صلاحیت شدند

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه ۶ نفر از داوطلبان نمایندگی به دلیل نقص مدرک رد صلاحیت شدند، افزود: در بررسی‌های هیئت اجرایی استان بی‌توجهی را می‌بینیم چرا که ۶ نفر از افراد مدرک مورد وثوق برای ثبت‌نام را نداشتند و به اسامی این افراد برای هیئت نظارت ارسال شده بود و دست ما برای احراز صلاحیت بسته بود.

وی عنوان کرد: برخی از افراد نیز از منابع ۴ گانه استعلام داشتند و عنوان‌هایی همچون محکومیت قضایی و تخلفات اداری در پرونده آنها درج شده بود و همچنین تعدادی باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا می‌دانند که اقدام نکرده بودند و در این راستا هیئت اجرایی انتخابات استان باید بیشتر دقت می‌کرد.

نباتی همچنین با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام افرادی که از منابع قدرت و ثروت استفاده می‌کنند و با تهدید رأی جمع می‌کنند مدنظر هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان بوده است، اظهار داشت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسی که خود را کاندیدای یک دوره انتخابات می‌کند باید یکسری بایدها اعم از التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، ابراز وفاداری به ولایت‌فقیه و نظام و دارای ملیت ایرانی و شرایط سنی در وی احراز شود.

وی با اشاره به مفهوم عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیدای نمایندگی نیز عنوان کرد: در این دوره از انتخابات تعداد قابل توجهی از افراد از تهران و استان‌های همجوار برای حوزه انتخابیه های استان همدان ثبت‌نام کرده بودند که اهل این دیار نیستند و اعضای هیئت نظارت استان شناختی روی این افراد ندارند بنابراین راهی جزء عدم احراز صلاحیت کاندیداتوری آنها وجود نداشت.

نباتی با بیان اینکه افرادی که عدم احراز صلاحیت شدند در صورت اعلام اعتراض در بررسی مجدد احتمال تایید صلاحیت آنها وجود دارد، اظهار داشت: این افراد باید خودشان وارد عمل شده و با معرفی افرادی که ما آنها را می‌شناسیم به ما کمک کنند تا درباره این شخص و افکار و اندیشه‌های سیاسی و اعتقادی و نحوه نگرش به اسلام، نظام و احکام عملی تحقیق کنیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان گفت: داوطلبانی که در هر حوزه انتخابیه ثبت‌نام کردند ۱۵ روز قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی می‌توانند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه اقدام کنند اما باید وضعیت صلاحیت این افراد توسط هیئت نظارت بر انتخابات استان احراز شود.