تغییر مالکیت ۳۴۲ میلیون اوراق بهادار در فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر، معامله‌گران در روز جاری، ۳۴۲ میلیون و ۴۹۰ هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش کردند.

بیشترین حجم و ارزش معاملات امروز در بازار سهام مربوط به داد و ستد ۸۶ میلیون سهم بیمه اتکایی امین به ارزش ۱۵۶ میلیارد ریال بود.

در ساعت اولیه معاملات امروز، شاخص کل فرابورس به میزان ۸ واحد بالا رفت اما مجددا به وضعیت اولیه برگشت و با کاهشی به همین میزان نسبت به روز قبل، روی عدد ۷۲۳ متوقف شد.

همچنین، بانک دی، معادن مس تکنار و بیمه اتکایی امین بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و بیشترین افت قیمت نصیب نیرو سرمایه، توسعه و عمران کرمان، مرجان کار و پتروشیمی خراسان شد.

علاوه بر این، خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در روز جاری با قیمت ۹۶۵ هزار و ۳۳۱ ریال به پایان رسید و ارزش معاملات آن بیش از ۵۴ میلیارد ریال بود.

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن طی معاملات امروز ۷۹۰ تا ۸۹۰ هزار ریال مورد مبادله قرار گرفت.

طبق این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان بیشترین حجم معاملات ETF را با خرید و فروش ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار سهم رقم زد و داد و ستد ۱۰۲ هزار ورقه اجاره ماهانه مپنا در صدر معاملات اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت.

گفتنی است، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز ۲۹ دی ماه متوقف شد.