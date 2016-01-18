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مجله مهر: برخی کاربران توییتر این آتش سوزی را که شنبه شب دریکی از شرکت های تابع مجموعه پتروشیمی سابک روی داد نتیجه انفجار دانسته و گفته اند که صدای انفجار را شنیده اند.

مقام های رسمی سعودی دراین باره سکوت کرده اند.

 

کد مطلب 3026900
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۱

فیلم: آتش سوزی در مجموعه پتروشیمی عربستان

فیلم: آتش سوزی در مجموعه پتروشیمی عربستان

انتشار فیلم آتش سوزی شدید و انفجار در یک مجموعه پتروشیمی عربستان سعودی در منطقه الجبیل در الشرقیه شهر الدمام توسط شاهدان عینی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت.

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