به گزارش خبرگزار مهر،مستند «بعدازخمینی» وارد فصلی جدیدی می شود. اولین قسمت از فصل دوم مستند بعد از خمینی با موضوع مذاکرات پس از قطعنامه در دولت هاشمی رفسنجانی منتشر شد.

قسمت پنجم این مستند با عنوان «بن بست ۵۹۸» به ماجرای مذاکرات دیپلمات های ایرانی با موضوع قطعنامه ۵۹۸ می پردازد. غربی ها در شرایطی که ایران دست برتر را در عرصه نظامی داشت فشار زیادی به ایران برای پذیرش قطعنامه وارد کردند ولی پس از پذیرش آن دیگر تمایلی برای به نتیجه رساندن آن نداشتند. اما هاشمی رفسنجانی با شعار تنش زدایی و البته کمک برای آزادی گروگان های غربی در لبنان امید زیادی داشت تا غربی ها را مجاب کند در این مذاکرات از ایران حمایت کنند. مذاکراتی که تا سه سال پس از پایان جنگ ادامه داشت.

این قسمت از مستند نتایج اعتماد برخی از دولتمردان ایران به غربی ها در سال ۱۳۶۷ را به تصویر می کشد. تجربیاتی که بی تردید یادآوری آن، آن هم در روز اجرای برجام کمک زیادی برای ادامه مسیر کشور خواهد کرد.

این مستند به کارگردانی حجت اله نیکی ملکی و تهیه کنندگی شبکه خبری اجتماعی افسران تولید و در بستر اینترنتی منتشر و توزیع می شود.

شایان ذکر است فصل اول مستند در ۱۵ استان به صورت رسمی اکران شده و در فضای مجازی نیز با استقبال بی سابقه مخاطبین مواجه شده است.

