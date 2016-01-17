به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز مشاوره ژنتیک در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه از اهداف مهم سازمان جهانی است و باید برگزاری چنین برنامه هایی تدوام داشته باشد.

وی با بیان اینکه مشاوره ژنتیک در جامعه باید پر رنگ دیده شود، اظهار کرد: ازدواج مهم ترین واقعه و پیوند است که منجر به تشکیل خانواده می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در تمام ادیان به ازدواج تاکید شده ولی باید ازدواج سالم تقویت شود و تحقق این امر مهم هم نیاز به مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج دارد.

بیگلری با اشاره به اینکه ازدواج های فامیلی در قاره آسیا و ایران بیشتر است، افزود: در کشورهای اروپایی ازدواج فامیلی وجود ندارد.

وی افزود: در ازدواج فامیلی درصد تولد فرزندان معلول خیلی زیاد است چرا که ۱۲.۵ درصد ژن مشترک است و نارسایی فرزندان در ازدواج فامیلی ۲ برابر بیشتر از دیگران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تاکید کرد: مشاوره قبل از ازدواج، از تولد فرزند معلول جلوگیری می کند و همچنین جلوی بسیاری از هزینه های سنگین را می گیرد.

بیگلری تصریح کرد:یک سوم ازدواج ها فامیلی است و کوله باری را بر دوش جامعه می گذارد.

وی افزود: باید اطلاعات علمی به روز به زوجین قبل از ازدواج داده شود و آموزش ها کیفیت لازم را داشته باشد و زوجین با تجزیه و تحلیل درست و منطقی ازدواج کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یاد آورشد:در حال حاضر ۳۰ هزار بیماری ژنتیكی داریم كه ۱۹ هزار مورد آن مشهود است.

وی افزود: سر دفترداران باید قبل از ایراد خطبه عقد، سه سئوال را مدنظر قرار داده و جلوی استمرار اختلالات ژنتیكی در نسل‌های بعدی را بگیرند و باید سالم بودن زوجین،سابقه بیماری خاص و ازدوج فامیلی از زوجین سوال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه هدف مرکز مشاوره ژنتیك، ایجاد زبان و ادبیات واحد برای اطلاع‌رسانی به زوجین است گفت: به هیچ‌عنوان نمی‌توان با تزریق آمپول در سه ماه اول بارداری، جلوی اختلالات ژنتیک را گرفت.