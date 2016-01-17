سارقان خودرو در قزوين دستگير شدند

سرهنگ علی حسین حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع چندین فقره سرقت خودور و قطعات خودرو در قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی دو سارق حرفه ای در این زمینه در سطح استان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با شناسایی مخفیگاه دو سارق حرفه ای وبا هماهنگی های لازم با مراجع قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم به نام ها ی (م. ر) و(ح. خ) دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

سرهنگ حسینی نژاد بیان كرد: در بازجویی تخصصی ماموران متهمان به هفت فقره سرقت خودرو و پانزده فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

دستگیری ۶ سارق با ۲۸ فقره سرقت در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان، از كشف ۲۸ فقره انواع سرقت با دستگیری ۶ سارق در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق محتویات داخل خودرو توسط ماموران شهرستان قزوین سارق در بازجویی تخصصی ماموران به ۹ فقره سرقت منزل اعتراف و روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: همچنین ماموران كلانتری ۱۷ غیاث آباد نیز سه سارق را دستگیر كه سارقان در بازجویی تخصصی ماموران به ۱۶ فقره سرقت انباری اعتراف كردند.

وی بیان كرد: ماموران انتظامی كلانتری ۱۳ باهنر قزوین نیز ۲ سارق را دستگیر كه سارقان در بازجویی تخصصی ماموران به سه فقره سرقت سایر اعتراف و روانه زندان شدند.

سرهنگ حسینی نژاد از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مركز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.