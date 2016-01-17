«سعۀ صدر» ویژگی مهم مردان آخرالزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در کلیپ تصویری فوق، گزیده ای از سخنان حجت الاسلام علیرضا پناهیان در جلسه پنجم هیأت دانشگاه هنر را ملاحظه خواهید نمود.

متن سخنان حجت الاسلام پناهیان در این کلیپ تصویری به شرح زیر است؛

در میان تعالیم دینی، بعضی از تعالیم هستند که برای حماسه‌سازان آخرالزمان ضرورت بیشتری دارند و ما باید عمیقاً غرق آن تعلیمات باشیم و الّا علی‌القاعده نمی‌توانیم مرد حماسه‌های آخرالزمان باشیم.

مردان آخرالزمان، آن مردان مردی که حماسه می‌آفرینند چه روحیاتی دارند؟ آن روحیات، امروز بیش از هر روز دیگری مورد نیاز ما است.

اهل حق در معرض این آسیب هستند که این خوبی‌هایی که می‌خواهیم از آنها صحبت کنیم را نداشته باشند و بعد به جای آنها، یک آسیب‌هایی به سراغ آنها می‌آید که شاید سراغ آدم‌های معمولی نیاید.

یعنی ما می‌خواهیم از ویژگی‌هایی صحبت کنیم که اتفاقاً این ویژگی‌ها در آدم مذهبی‌ها، به یک ویژگی‌های منفی تبدیل می‌شود؛ اگر رعایت نکنند، اگر دقت نکنند، اگر مواظبت نکنند. البته اینها در دین ما بوده، ولی در آخرالزمان برجسته‌تر است.

اگر خیلی از غیرمتدیین جذب نشده‌اند، به‌خاطر ضعف‌هایی است که ما زیاد به آن ضعف‌ها توجه نداریم و من می‌خواهم توجهِ شدید شما را به آن ضعف‌ها جلب کنم؛ توجهِ شدید شما را، چون آن ضعف‌ها خیلی فاجعه هستند!

یکی از آن ضعف‌ها «نداشتن سعۀ صدر» است. «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ»(شرح/۱) آدم باید «شرح صدر» داشته باشد. این شرح صدر خیلی بیشتر از آن مقداری باید باشد که ما داریم. و اهمیت این شرح صدر، خیلی بیشتر از آن است که ما فکر می‌کنیم. و نبود این شرح صدر، ضررش خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم! و به دست آوردنِ این شرح صدر برای بچه‌مذهبی خیلی سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.

شما یک بچه‌مذهبیِ نمازخوانِ مقید را به سختی می‌توانی «نماز‌شب‌خوان» کنی. ولی سخت‌تر از آن می‌توانی وادارش کنی که یک آدم بی‌نماز را تحمل کند.

وقتی که شما حق‌طلب بشوی-خصوصاً وقتی خودت هم اهل رعایت حق بشوی- خودبه‌خود یک اثر روانی‌ای روی تو دارد که صبرت در تحمل باطل کم می‌شود. آقا مگر این بد است؟! بله خیلی بد است. همان‌قدر که به «حق» سفارش شده است، همان‌قدر هم به «صبر» سفارش شده است؛ این دوتا بدون هم ابتر هستند. «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر»(عصر/۳)

می‌دانید من دارم چه می‌گویم؟ می‌گویم اصحاب حضرت ولی‌عصر ارواحنا له الفدا، شرح صدر دارند، سعۀ صدر دارند. سعۀ صدر چیز ساده‌ای نیست؛ مخصوصاً برای بچه‌‌مذهبی‌ها. من در بعضی از این شبکه‌های اجتماعی می‌روم می‌بینم بچه‌حزب‌اللهی، فحش نوشته است؛ نداریم! این قاطی کرده، این دارد آبرو می‌بَرد!

بگذار تنها کسانی که فحش می‌دهند و توهین می‌کنند، آن کسی باشد که حزب‌اللهی نیست.؛این را به همه بگویید. می‌گوید: «بابا آن‌طرفی‌ها فقط کامنت فحش می‌گذارند!» بگذار آنها تنها بشوند.

فرموده‌اند که وقتی حضرت ۳۱۳ تا یار داشته باشد می‌آید، نفرموده‌اند چندتا دشمن داشته باشد؟ آن مهم نیست. بعضی وقت‌ها ما سعی می‌کنیم از آنها کم بکنیم. نه! شما از اینها زیاد کن، از اینها یک‌دانه درست کن؛ یعنی سطح را بالا ببر تا به ۳۱۳ تا برسد.

حماسه‌سازان آخرالزمان کسانی هستند که فوق‌العاده ظرفیت دارند.

ربطِ این بحث به آخرالزمان چیست؟ آخرالزمان زمانۀ غربال است، حق از باطل جدا می‌شود. قبل از غربال، مؤمنین به جان مردم می‌افتند تا یکی‌یکی اینها را نجات دهند که وقتی غربال شد، نیفتند؛ اینها حماسه‌های آخرالزمان را درست می‌کنند.