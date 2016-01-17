«صادق آهنگران» مداح مراسم تشییع ۹۴ پیکر شهدای گمنام در شیراز

سرهنگ سعید کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر ۹۴ شهید گمنام در شیراز، گفت: محل تفحص ۹۴ شهیدی که بعد از ۳۰ سال به آغوش کشور بازگشتند عمدتا در خاک عراق بوده است.

وی افزود: بیست و نهم دی ماه شهدا وارد شیراز می‌شوند اما به سبب تغییر در آرایش خودروهای حامل شهدا، مراسم اصلی برای روز یکم برنامه‌ریزی شده است.

معاون هماهنگی سپاه فجر فارس ادامه داد: مراسم بدرقه و استقبال اصلی در شیراز از هشت تا هشت و نیم صبح با ورود شهدا از دروازه قرآن خواهد بود و استقبال سواره و موتورسواران تا میدان شهرداری و میدان شهدا انجام می‌شود و سپس مردم تا حرم احمد بن موسی (ع) شهدا را مشایعت می‌کنند.

وی افزود: دروازه قرآن، میدان ابولکلام، اطلسی، بلوار هجرت، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شهید دستغیب، خیابان ۹ دی و انتهای مسیر باب الرضای حرم احمد بن موسی (ع) در نظر گرفته شده است.

کوشکی تصریح کرد: حجت الاسلام پناهیان به عنوان سخنران و صادق آهنگران نیز مداحی مراسم را بر عهده خواهد داشت.