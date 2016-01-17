ایجاد ۱۱۰۰ شغل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مسعود هندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار ایجاد اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی ختیج فارس بیان داشت: در برنامه بلندمدت منطقه تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار نفر فرصت شغلی پیش بینی شده که تاکنون برای ۱۴ هزار شغل محقق شده است.

وی عنوان کرد: به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا است، این پروژه ها تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و ۱۶هزار نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد.

هندیان با اشاره به برنامه ها و چشم اندازهای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، گفت: با جذب بیشتر سرمایه گذاران در حوزه صنعت ومعدن شاخص های اشتغال در استان هرمزگان بهبود و ارتقاء خواهد یافت.

مدیر عامل منطقه ویژه گفت: در راستای شناسایی جویندگان شغل در استان هرمزگان واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بر اساس نیازهای صنایع مستقر ، فرآیند شناسایی ، مهارت ها ، تجارب و تخصص ها را اولویت بندی می کند.

هندیان ادامه داد: راه اندازی سامانه جذب نیرو در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رضایت مندی مراجعان را به حد قابل قبولی ارتقا داد، در این واحد یک سامانه مکانیزه ثبت نام پیش بینی شده است که متقاضیان می توانند با ثبت نام و دریافت کد رهیگری توانمندی های خود را برای اشتغال به منطقه ویژه اعلام کنند.