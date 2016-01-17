به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در اینستاگرام خود نوشت: اجرايي شدن برجام مایه خرسندي و افتخار براي دولت و ملت شریف ایران است؛ گامی بلند در راه حضور با عزت و موثرتر در عرصه روابط بین‌الملل و لغو تحريم های ظالمانه، که ان شاءالله باعث آرامش و آسايش بيشترمردم عزيزمان خواهد شد.



وی افزود: امروز در حالي همه مردم از اجرايي شدن برجام خشنود و شادمان هستند كه اینجانب در جريان مذاكرات بارها از نزدیک شاهد بودم، رئيس جمهور محترم و نيز دوست عزيزم جناب آقاي دکتر ظريف ناملایمات بسیاری را به جان خریدند و از نظر جسمي و روحي نیز صدمات فراوانی را متحمل شدند.



هاشمی گفت: به دفعات دیدم که در روزهاي سخت و نفسگير مذاكرات، سنگيني مسئوليتي خطير و تاريخي، همراه با فشارهاي گوناگون داخلي و خارجي؛ خنثي كردن طرح‌هاي معاندين بین المللی، خواب و آرامش از چشمان رئيس جمهور ربوده بود و تلاش ما پزشكان هم، كم اثر می‌نمود.



وزیر بهداشت با بیان اینکه حقیقتا موضوع هسته ای، برجام و مشکلات مردم، مهمترین دغدغه رئیس جمهوری در عمر دولت یازدهم و بلکه بیش از یک دهه اخیر بود که آسیب های جسمی و روحی فراوانی به ایشان و همه همراهان وارد نمود، افزود: در آن روزها، یک بار جناب آقای دكتر روحاني به من گفتند «جنگيدن بسیار راحت‌تر از صلح كردن است؛ چون در جنگ شما حداکثر جان خود را از دست مي‌دهي و چه بسا عزيز مي‌شوي؛ اما براي ایجاد صلح، آبرو و حيثيت خود را فدا می كنی و چه بسا نزديک ترين دوستان و حتی اعضاي خانواده خودت را به دليل عدم فهم مشترك، در كوتاه زمان از دست بدهي...»



وی گفت: اميدوارم اگر در رسيدن به اين فرجام مبارك، گاه گاهی همه با هم و در کنار هم نبوديم؛ در بهره‌گيري از نتايج آن كه باید عزت و رفاه اين مردم عزيز و شريف را در پی داشته باشد ، براي رضاي خداوند سبحان و کریم با یکدیگر هم قسم شويم و با تجديدنظر در برخی سياست‌ها و رفتارها، پر كردن شكاف‌هاي اجتماعي و تحكيم وحدت ملي، محيطي امن براي سرمايه‌گذاران داخلي و بين المللي و شکوفایی اقتصاد ملی فراهم كنيم.



وزیر بهداشت افزود: رئیس جمهوری امروز در مجلس گفت که "این پیروزی دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود". جا دارد به نمایندگی از دلیر مردان نیروهای مسلح که با جانفشانی در دور دست ها، پرچم امنیت و قدرتمندی ایران عزیز را برافراشته اند؛ از سردار سرافراز قاسم سلیمانی عزیز هم تشکر کنم.



هاشمی در پایان گفت: به نوبه خود، پروردگار مهربان را به خاطر دستیابی به چنین موفقیتی شاکرم و این پیروزی را به ملت بزرگ و رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران تبریک می گویم