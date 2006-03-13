جايگاه هنر در آموزش و پرورش بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين همايش موضوعاتي از جمله اهميت آموزش هنر در جوامع، تاثيرات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آموزش هنر، همكاري هاي بين المللي در زمينه روش هاي تدريس هنر، آموزش معلمان و منابع انساني و سياست گذاري هاي اين عرصه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بنابراين گزارش ، دكتر حاتمي نماينده كشورمان در اين كنفرانس سياست گذاري ها، دستاوردها و چالش هاي عرصه هنر در ايران را تبيين و پيشنهادات ها را ارائه داد ودر حاشيه مراسم نيزدر نشست مشترك نماينده ايران با مسئول امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش كشورپرتغال در خصوص همكاري هاي طرفين در زمينه تعليم هنر در آموزش و پرورش به بحث و گفتگو پرداختند.