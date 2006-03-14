نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در كنار مصلي ساكن مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين طرح از ابتداي ساخت بناي مصلاي تهران در دستور كار بوده و هم اكنون با به پايان رسيدن ساختمان مصلي قرار است مجموعه دائمي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در جوار آن برپا شود .

داوود رمضان شيرازي با اعلام اين مطلب افزود : اگر منظور وزارت ارشاد از برگزاري نمايشگاه كتاب در اين مكان باشد ما هيچ ممانعتي نداريم به شرطي كه مكان مورد نظر از قبل مورد بازبيني قرار گيرد تا قابل استفاده بودن آن به تاييد برسد .

وي در ادامه گفت : قرار است ساختمان نمايشگاه كتاب كه از سالها قبل در مورد ساخت آن فكر شده است در چند طبقه ساخته شود كه هم اكنون اطلاع دقيقي از مراحل ساخت اين بنا در دست نداريم و نمي دانيم كه آيا اين بنا ساخته شده و يا خير .

اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هنوز مشخص نكرده است كه محل برگزاري بخش داخلي نمايشگاه كتاب تهران مصلي تهران است يا مكان ديگري اما آنچه كه روشن است اين كه نمايشگاه كتاب به احتمال بسيار زياد در شبستان مصلي تهران برگزرا خواهد شد .

طرح ساخت محل دائمي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در كنار مصلي تهران هنوز به طور كامل به مورد اجرا گذارده نشده است و مشخص نيست تا چه تاريخي اجراي آن آغاز شود .

به گزارش مهر ، با كاهش فضاي نمايشگاه كتاب تهران در بخش داخلي از 50 هزار مترمربع به 3 هزار متر ( مفيد ) امكان شركت همه ناشران در نمايشگاه كتاب تهران وجود ندارد .

همچنين از اتحاديه ناشران خبر مي رسد ، برخي از ناشران اعلام كردند اگر بخش داخلي و خارجي نمايشگاه كتاب به صورت مجزا از يكديگر برگزار شود احتمال شركت بسياري از ناشران در نمايشگاه نوزدهم ضعيف است .

براساس اين گزارش در نخستين مرحله از ثبت نام ناشران متقاضي شركت در نمايشگاه كتاب تهران و در روزهاي ابتدايي ثبت نام ، تعدادي از ناشران با پركردن فرم هاي ثبت نام و تحويل آن به موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي براي حضور در نمايشگاه كتاب تهران اعلام حضور كرده اند .



قطعي نبودن مكان برگزاري كتاب تهران از سوي برگزار كنندگان آن و همچنين كاهش فضاي اختصاص يافته به ناشران داخلي از بالغ بر 50 هزار متر مربع به سه هزار متر مفيد براي غرفه بندي و همچنين دوپاره كردن برگزاري نمايشگاه كتاب تهران از جمله دلايل نارضايتي ناشران در برگزاري اين دوره از نمايشگاه كتاب تهران است .

دخالت ندادن و بي توجهي به تجربه سالهاي پيشين فعالين اتحاديه هاي صنفي نشر مانند اتحاديه و تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران كه در سالهاي اخير مجري برگزاري بخش داخلي نمايشگاه كتاب تهران بودند يكي از دلايل اعتراض ناشران به اين امر بوده است .