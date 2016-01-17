به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، سیداسماعیل حسینی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان، امروز اظهار کرد: سامانه ۱۵۰۱ با هدف تسهیل در ارتباط علا‌قه‌مندان پیگیری برنامه‌های مؤسسات قرآنی ـ مردمی که تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت دارند، طی چند سال اخیر کار خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از برنامه‌های قرآنی و فرهنگی مؤسسات قرآنی ـ مردمی فقط محدود به اعضای این مؤسسات نیست، تاکید کرد: شرکت در کرسی‌های تلاوت و برنامه‌های مختلف قرآنی برای عموم آزاد است.

حسینی با اشاره به اینکه هم اکنون این سامانه در ساعات اداری پاسخگوی افراد است، گفت: این سامانه به صورت کشوری طراحی و اجرا شده است که در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و توسعه آن، با گویا کردن این سامانه و همچنین امکان پاسخگویی به سوالات قرآنی، می‌توان استفاده بیشتری از این ظرفیت را شاهد بود.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۳۴ مؤسسه قرآنی مردمی در استان زنجان ثبت شده است، خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که از دوره‌های آموزشی و برنامه‌های این مؤسسات استفاده می‌کنند متغییر بوده و معمولا در زمان تعطیلی مدارس و اوقات فراغت، تعداد بیشتری از افراد در این مؤسسات حضور دارند. ‌