نمایش «رابینسون و کروزو» به صحنه تئاتر یزد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به همت گروه تئاتر دانش آموختگان به مدت زمان ۷۰ دقیقه در روز پایانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به در دو سانس روی صحنه می‌رود که یک سانس آن اجرا شد.

داستان این نمایش روایتگر دو خلبان، دو سرباز و دو دشمن است که با بیرحمی در جنگ و جدال هستند.

این جنگ، آنان را رو در روی هم قرار داده و اکنون هر دو پس از سقوط هواپیماهایشان از روی اجبار به جزیره کوچکی پناه آورده اند و حال و روزشان بی شباهت به «رابینسون و کروزو» نیست اما به هیچ وجه نمی‌ خواهند مثل جد مشهورشان، ۲۸ سال از وطن دور بمانند.

این نمایشنامه در واقع از داستان معروف «رابینسون کروزوئه» گرفته شده با این تفاوت که در اینجا دو شخصیت حضور دارند و داستان نمایش درباره پیش داوری آدم‌ها است.

در کل نمایشنامه مفهومی در ارتباط با جنگ و صلح دارد و «رابینسون و کروزو» سعی در نابود کردن یکدیگر دارند؛ اما در نهایت رابطه‌ای دوستانه بین آن‌ها شکل می‌گیرد.

این نمایش توانسته است جای خالی ارتباط زبانی را با بهره گیری از خلاقیت بازیگران و استفاده بجا و منطقی از ظرفیت های حرکتی و بدنی جبران کند و ارتباطی به مراتب پیچیده تر و عمیق تر بین بازیگرانش را با زیبایی هرچه تمام تر به نمایش بگذارد.

این نمایش در سانس نخست اجرای خود که صبح یکشنبه ۲۷ دی‌ماه به روی صحنه رفت میزبان هنرمندان و هنردوستان بود و در سانس دوم در ساعت ۱۶ عصر در تالار هنر یزد پذیرای علاقمندان است.

نمایشنامه مذکور که بر رمان «رابینسون کروزو» استناد شده است؛ جزیره، بیگانه بودن و فقدان استفاده از زبان برای درک متقابل را به تصویر کشیده و بر همین اساس موضوع نمایش جدیدی حول محور جنگ، صلح و شیوه‌های ارتباطی انسان‌ها با یکدیگر به نگارش درآمده است.

این نمایش، پیش تر اجراهای موفقی در استان‌های تهران، مشهد، اهواز و رشت داشته است و اکنون در بخش استانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در استان یزد حضور یافته است که در نخستین اجرای خود به دلیل نقش آفرینی جدی و با تبحر بازیگران با استقبال بی نظیری از سوی تماشاگران مواجه شد.

«رابینسون و کروزو» با تصاویر قوی و جادویی زندگی دو دشمن را نشان می دهد که پس از مدتی مجبورند بیاموزند که سفر به درون تنها از طریق آن دیگری میسر است.

این دو بازیگر که در قالب «رابینسون و کروزو» به ایفای نقش پرداخته اند نقاط مشترک را کشف می‌کنند، با هم بازی می‌کنند و خاطراتشان، مباحثی از زندگی مشترک و خانواده خود که شباهت زیادی به یکدیگر دارد را با هم تقسیم می‌کنند و به دوستی عمیقی می‌رسند.

به گزارش مهر، در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؛ شش استان البرز، فارس، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و یزد میزبان و برگزار کننده بخش فجر استانی این دوره از جشنواره هستند. استان یزد نیز از ۲۴ دی‌ماه به مدت چهار روز این رخداد را در شهر یزد برگزار می‌کند.