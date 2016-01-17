وقوع ۱۳ حریق در قم/ قطع انگشت نوجوان توسط زنجیر موتورسیکلت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۰ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شده است.
وی با اشاره به وقوع ۱۳ حریق طی این مدت، افزود: حریقهای بوقوع پیوسته شامل سه حریق منزل، سه حریق ضایعات، سه حریق خودرو، حریق انبار چوب، ۲ حریق درخت و حریق کوره میشود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به انجام ۱۴ ایمن سازی طی ۴۸ ساعت گذشته، ادامه داد: ایمنسازیهای انجام شده شامل ۲ مورد قطع آژیر، سه مورد رهاسازی گربه، پنج مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، صید موش صحرایی، ۲ مورد نشت سوخت خودرو و محبوس شدن کودک میشود.
وی با اشاره به انجام سه مورد عملیات نجات در قم افزود: نجاتهای انجام شده شامل محبوس شدن مغنی داخل چاه، انگشتربری، گیرکردن دست لای زنجیر چرخ موتورسیکلت و قطع انگشت میشود.
جعفری ادامه داد: دست نوجوانی که در حال تعمیر موتورسیکلت خود بود بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی لای زنجیر گیر کرد که با اعلام این حادثه بلافاصله تیم نجات از ایستگاه ۱۱ آتش نشانی به محل حادثه اعزام و ضمن ایمن سازی محل با استفاده از ابزار نجات زنجیر چرخ را بریده و دست فرد را خارج کردند که متأسفانه یک بند انگشت نوجوان قطع شده بود.
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