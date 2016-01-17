انهدام مسیر ارتباطی میان موصل و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش به رهبری آمریکا امروز مسیر ارتباطی این گروه میان موصل و بغداد را تخریب کردند.
گروه تروریستی داعش از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ شهر موصل را به اشغال خود درآورده است.
جنگنده های ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش امروز مسیر ارتباطی میان موصل و بغداد را منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش به رهبری آمریکا امروز مسیر ارتباطی این گروه میان موصل و بغداد را تخریب کردند.
گروه تروریستی داعش از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ شهر موصل را به اشغال خود درآورده است.
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