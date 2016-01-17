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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

انهدام مسیر ارتباطی میان موصل و بغداد

انهدام مسیر ارتباطی میان موصل و بغداد

جنگنده های ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش امروز مسیر ارتباطی میان موصل و بغداد را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف مقابله با گروه تروریستی داعش به رهبری آمریکا امروز مسیر ارتباطی این گروه میان موصل و بغداد را تخریب کردند.

گروه تروریستی داعش از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ شهر موصل را به اشغال خود درآورده است.

کد مطلب 3026978
سمیه خمارباقی

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