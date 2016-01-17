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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

رئیس جمعیت هلال احمر عنوان کرد؛

اجرایی شدن برجام فرصتی برای مراودات خدمات انسان دوستانه

اجرایی شدن برجام فرصتی برای مراودات خدمات انسان دوستانه

رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی به مناسبت اجرایی شدن برجام و آغاز لغو تحریم ها، این دستاورد مهم را نتیجه پایمردی و صبوری ملت بزرگ، غیور و صلح طلب ایران بر اصول و ارزش های اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است: 

«اجرایی شدن برجام و آغاز روند لغو تحریم های ظالمانه هسته ای علیه کشورمان، خبری مسرت بخش، افتخار آفرین و نشانه پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی و همچنین دیپلماسی مقتدرانه و عزت‌مندانه دولتمردان در جهت احقاق حق مسلم ملت بزرگوار ایران اسلامی  است.

بی تردید این پیروزی حاصل حمایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، تجربه، تلاش و هوشمندی رئیس جمهور محترم و تیم مذاکره کننده در طی مراحل بسیار فشرده، دشوار و البته همراه با تدبیر و عقلانیت در جریان مذاکرات و صد البته دستاورد پایمردی و صبوری ملت بزرگ، غیور و صلح طلب ایران بر اصول و ارزش‌های انقلابی اسلامی است. 

اینجانب به عنوان عضوی از خانواده‌ بزرگ یک نهاد مردمی، ملی و بین المللی که در عرصه صلح طلبی و تسکین آلام بشری فعالیت می کند، اجرایی شدن برجام را به عنوان فرصتی تازه برای مراودات بین المللی همسو با خدمات انساندوستانه، به فال نیک گرفته و از جانب خود و همکارانم در جمعیت هلال احمر این مناسبت را به رهبری معظم، رئیس جمهوری محترم و مردم شریف و انقلابی کشورمان تبریک عرض می نمایم»

کد مطلب 3026983
حبیب احسنی پور

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