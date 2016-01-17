اجرایی شدن برجام فرصتی برای مراودات خدمات انسان دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر به شرح زیر است:

«اجرایی شدن برجام و آغاز روند لغو تحریم های ظالمانه هسته ای علیه کشورمان، خبری مسرت بخش، افتخار آفرین و نشانه پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی و همچنین دیپلماسی مقتدرانه و عزت‌مندانه دولتمردان در جهت احقاق حق مسلم ملت بزرگوار ایران اسلامی است.

بی تردید این پیروزی حاصل حمایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، تجربه، تلاش و هوشمندی رئیس جمهور محترم و تیم مذاکره کننده در طی مراحل بسیار فشرده، دشوار و البته همراه با تدبیر و عقلانیت در جریان مذاکرات و صد البته دستاورد پایمردی و صبوری ملت بزرگ، غیور و صلح طلب ایران بر اصول و ارزش‌های انقلابی اسلامی است.

اینجانب به عنوان عضوی از خانواده‌ بزرگ یک نهاد مردمی، ملی و بین المللی که در عرصه صلح طلبی و تسکین آلام بشری فعالیت می کند، اجرایی شدن برجام را به عنوان فرصتی تازه برای مراودات بین المللی همسو با خدمات انساندوستانه، به فال نیک گرفته و از جانب خود و همکارانم در جمعیت هلال احمر این مناسبت را به رهبری معظم، رئیس جمهوری محترم و مردم شریف و انقلابی کشورمان تبریک عرض می نمایم»