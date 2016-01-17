جایگاه سپاهان کاذب است/ ترافیک اصفهان آزاردهنده است!

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور استیماچ» با بیان اینکه تیم سپاهان در اردوی ترکیه به دنبال ایجاد تغییرات در تیم است، اظهار کرد: باید از باشگاه به خاطر برگزاری این اردو تشکر کنم. مسئولان باشگاه به دنبال این هستند تا بازی با تیم‌های اوکراینی و آلمانی را هماهنگ کنند و امیدوارم از این اردو بیشترین استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: یک بازیکن شاخص اهل کشور بوسنی را جذب کرده ایم که می تواند به ما کمک زیادی بکند. بعد از تعطیلات زمستانی به لیگ برتر خیلی امیدوارم تا همانطور که وعده داده بودیم یک سپاهان متفاوت را شاهد باشیم.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را می کنیم تا جایگاه کاذب فعلی را تغییر بدهیم. تصویری که از سپاهان در نیم فصل دوم خواهید دید تصویر یک تیم کاملا مدعی خواهد بود.

استیماچ در ادامه درباره حضور مربیان کُروات در لیگ ایران، گفت: خیلی خوشحالم که در سالهای اخیر مربیان کروات زیادی به کشور ایران آمده اند و آنها هم به خوبی تا درصد زیادی پاسخ اعتماد را به ایرانی‌ها داده اند. ایران جوانان مستعد زیادی در فوتبال دارد. به نظرم ایران می‌تواند در فوتبال جهان نقش بهتری را ایفا کند. به سهم خودم سعی می کنم نقشی در این پیشرفت جوانان در شهر اصفهان و باشگاه سپاهان داشته باشم.

وی همچنین در خصوص حضورش در اصفهان گفت: اصفهان یک شهر زیبا و دوست داشتنی است ولی گلایه من از ترافیک اصفهان است چرا که این شهر ترافیک آزاردهنده ای دارد! با این حال خوشحالم در این شهر قشنگ با این همه جاذبه تاریخی هستم.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه در لیگ قهرمانان آسیا هم به دنبال موفقیت است، گفت: گروه سختی در آسیا داریم. حریفان ما بازیکنان خوبی دارند و موفقیت‌های زیادی در لیگ‌های خودشان داشته اند. تمرینات فیزیکی و آماده سازی خوبی را برای حضور در آسیا در نظر گرفته ایم. تیم ما تقویت شده و اردوی ترکیه هم برگزار شده است. خیالمان بابت حضور دو بازیکن برزیلی هم راحت است. امیدوارم تمام برنامه‌های تیم برای تقویت در نیم فصل دوم جواب بدهد.

استیماچ با اشاره به اشتباهات داوری در نیم فصل اول، گفت: اگر فیلم مسابقات را مجددا نگاه کنید متوجه می‌شوید چندین امتیاز را به خاطر اشتباهات داوری از دست دادیم. امیدوارم دیگر شاهد این اشتباهات نباشیم.

وی درباره بازی با پرسپولیس، گفت: شخصیت ارجمندی مثل برانکو ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس را بر عهده دارد. برانکو مربی بزرگ و سختکوش است و امیدوارم رقابت لذت بخشی را با وی داشته باشیم.

سرمربی سپاهان در پایان با اشاره به شیوه بازی این تیم، تاکید کرد: درست است که تیم ما در نتیجه گیری آنطور که باید و شاید موفق نبوده ولی هواداران سپاهان به من می‌گویند که روش بازی سپاهان رو به جلو و هجومی است.