امروز در تاريخ

تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي :

در چنين روزي در سال 1343 ه. ش لايحه كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولي در مجلس شوراي ملي از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت . اين لايحه كه در نوع خود از ننگين ترين لوايح به تصويب رسيده در زمان ستمشاهي به شمار مي رود به نوعي صلاحيت دادرسي در دادگاههاي كيفري را زير سوال برده و و از دادگاههاي كيفري محلي درباره اتباع خاص كشوري مشخص ، سلب صلاحيت مي كند . در واقع حق قضاوت كنسولي نوعي استعمار نوين است كه كشور هاي زورمدار كشور هاي تحت استعمار خود را بدين طريق مورد تحقير قرار مي دهند . در ايران نيز در سال 1343 دولت‏حسنعلى منصور، لايحه حق قضاوت كنسولى را براى مستشاران آمريكا، از تصويب مجلس گذراند.اين بار نيز حضرت امام خميني ره نسبت به اين لايحه اعتراض كرد و در يك سخنرانى،بطور شديداللحني رژيم پهلوي را مورد حمله قرار داد.



رژيم نيز عكس العمل نشان داد و فورا مامورين خود را به قم گسيل داشت و ايشان را يكسره به فرودگاه مهرآباد آورده و روز سيزده آبان به تركيه تبعيد كردند و به خيال خود ريشه‏امواج را قطع كردند ولى، حوادثى كه به دنبال آن اتفاق افتاد نشان مى‏دهد كه اين خيال تا حد زيادى خام و خوش باورانه بوده است.



اعلام جنگ از سوي چند كشور در بحبوحه جنگ جهاني نخست :

انگلستان در چنين روزي در سال 1915 ميلادي عليه بلغارستان اعلان جنگ داد و در اين خصوص به مونته نگرو ملحق شد . همچنين كشور بلغارستان در چهاردهم اكتبر همان سال به صربستان اعلان جنگ كرد . در اين راستا فرانسه هم در 16 اكتبر همان سال عليه بلغارستان اعلام جنگ كرد .

كناره گيري خروشچف ا ز قدرت :

در چنين روزي در سال 1964 ميلادي نيكيتا خروشچف از رهبري حزب كمونيست شوروي باز ماند و لئونيد ايليچ برژنف 57 ساله رهبر اين حزب شد .





پس از اين ، آلكسي نيكلاويچ كسيجين 60 ساله به عنوان نخست وزير شوروي سابق معرفي شد .



امضا قرار داد استفاده از رود نيل :

در چنين روزي در سال 1952 ميلادي سودان و مصر پيمان استفاده از رود نيل را امضا كردند و بدين طريق قرار داد 1923 نسخ شد .



صدور فرمان امپراطور يوزف دوم :





در چنين روزي در سال 1781 ميلادي امپراطور روم يوزف دوم فرمان خود را مبني بر تحمل و مداراي ديني را صادر كرد . طي اين فرمان ، دوره هشت ساله ايكه هفتصد صومعه ديني طي آن بسته شده بودند ، به پايان رسيد .

تولد هوراس اچ هايدن :

هايدن دانشمند و پزشك انگليسي در چنين روزي در سال 1796 ميلادي به دنيا آمد .





وي نخستين بار در دنيا دانشكده دندانپزشكي را راه اندازي كرد .



تولد كنراد ريچر :

ريچر نويسنده انگليسي در چنين روزي در سال 1890 ميلادي به دنيا آمد . روشنايي در جنگل عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد آرنا بونتام :

بونتام نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ديده به جهان گشود . وي كه خود نيز سياه پوست بود در باره زندگي سياه پوستان آمريكايي كتب مختلفي به رشته تحرير در آورد . صد سال از آزادي برده عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد هوگو ويز گال :





ويزگال آهنگساز بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1912 ميلادي ديده به جهان گشود . چهار تاثير عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد هارپر مك كي :

