فروش الکترونیک صنایع دستی به فرهنگسازی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۷ دی ماه نخستین هم اندیشی تجارت الکترونیک صنایع دستی با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور، پویا محمودیان مدیر کل صادرات صنایع دستی و جمعی از مدیران فروش در زمینه تجارت الکترونیک برگزار و مدیران سایت‌ها به طرح مشکلات خود در این زمینه پرداختند.

یکی از حاضران در این جلسه، که مدیر یکی از سایت‌های فعال در زمینه فروش الکترونیک بود، مخاطبان این نوع فروش را جوانان دانست و افزود: مخاطبن ما گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال هستند و آشنایی چندانی با صنایع دستی ندارند و فرق خاتم کاری و معرق را نمی دانند و ما در وهله اول باید برای مخاطبان فروشگاه های الکترونیک در زمینه صنایع دستی، فرهنگ سازی کنیم، چرا که آنها با هنرهای سنتی کشور خود و اهمیت آن آشنا نیستند.

یکی دیگر از مشکلات اصلی فروشگاه‌های آنلاین صنایع دستی این است که این کالاها به تولید انبوه و همچنین تولید پیوسته نمی رسند. به این معنی که کارگاه هایی وجود دارد که محصولات بسیار خوبی تولید می کنند اما حجم تولیدشان پایین است و قابلیت سفارش‌پذیری ندارند. به عبارتی برنامه ریزی درست و هدفمندی در زمینه تولید فراورده های دستی وجود ندارد و ما به همین دلیل نمی توانیم میزان مشخصی از این کالاها را سفارش دهیم.

پست، یکی دیگر از مشکلات عمده‌‌ای بود که یکی دیگر از فعالان فروش آنلاین صنایع دستی به آن اشاره کرد و گفت: محصولات ما بسیار شکننده اند، هزینه پست و بسته بندی کالا بالا است. بسیاری از محصولات ما می شکنند و هیچ بیمه ای برای اجناس ما وجود ندارد.

تغییر دیدگاه، یکی دیگر از مواردی بود که به آن پرداخته شد. یکی از حاضران در این نشست گفت: فضای مجازی، تغییراتی داشته و رشد کرده؛ ما هم که می‌خواهیم در این حوزه کسب و کارمان را رونق دهیم باید کمی دیدگاه‌مان را تغییر دهیم. ما باید وب‌سایت‌هایی که در آن کار می‌کنیم را مانند یک فروشگاه بهینه کنیم و به فضای آن توجه کنیم، اگر می‌بینید، برندهای بزرگ در این زمینه شکل می‌گیرند و به نتایج مطلوبی می‌رسند به دلیل آن است که فضای مجازی را با فضای غیرمجازی یکی می‌دانند.

این فعال در زمینه تجارت الکترونیک صنایع دستی گفت:اگر فروشگاه مجازی راه می‌اندازیم و عکس بی‌کیفیتی در آن می‌گذاریم چون بعد از مدتی به نتیجه نمی‌رسیم فکر می‌کنیم که این فضا خوب نیست در حالی که باید بدانیم چگونه از این فضاها استفاده کنیم. استفاده از نسخه‌های موبایلی، اطلاع‌رسانی درباره سایت‌ها و همچنین استفاده از دنیای مجازی بویژه اینستاگرام می‌تواند فروش موفقی را برای ما به همراه داشته باشد. همان‌طور که شاهدیم در کشورهای دنیا چطور از این فضاها به نحو احسن استفاده می‌شود.

شناخت صنایع دستی و رشته‌های ان یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. یکی از فعالان در زمینه فروش آنلاین گفت: ما از سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز کرده و به استان‌های مختلف رفتیم و اطلاعات بسیاری را جمع آوری کردیم. ما برای راه‌اندازی یک فروشگاه الکترونیک،۷۵ درصد هنرمندانی را که در شهرها و روستاهای مختلف فعالیت می کردند، شناسایی کردیم و در شرایط فعلی اطلاعات مربوط به ۳هزار و ۸۰۰ هنرمند در بانک ما موجود است.

یکی دیگر از حاضران در هم‌اندیشی تجارت الکترونیک صنایع دستی، تامین منابع مالی را یکی از عمده‌ترین مشکلات دانست و افزود:مشکل پست و بسته بندی، قابل حل است و امروز از کیسه های هوا استفاده می کنند تا محصول شکسته نشود. آنچه عمده مشکل ما در این زمینه است، بحث تامین مالی است. در ایران چند شرکت به عنوان شتابدهنده فعالیت می کنند که دسترسی به آنها کار دشواری است.

به گفته این فروشنده صنایع دستی، تنها راه نجات صنایع دستی در تجارت الکترونیک است. اما هزینه نیروی انسانی متخصص و تبلیغات بسیار بالاست و فروشندگان الکترونیک صنایع دستی به تامین مالی نیاز دارند.

یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی حاضر در این نشست نیز بیان کرد: امیدوارم کلید آقای روحانی به درد صنایع دستی هم بخورد اما متأسفانه تاکنون نخورده است. من تنها ۱۰ سایت فعال در حوزه صنایع دستی می‌بینم در حالی که ۱۷۰ سایت در این زمینه شناسایی شده است. منِ تولیدکننده باید به دنبال پولم بدوم زیرا سایت‌هایی که با ما همکاری می‌کنند، می‌گویند به صورت امانی کالای‌تان را پیش ما بگذارید تا بعد از آنکه به فروش رفت با ما حساب کنند.

رستمی مسئول آموزش تحقیقات وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به لزوم شکل گیری تعاونی ها اشاره و بیان کرد: در ارتباط با فرش، این اتفاق افتاده و همه افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی که دارای نیازها و اهداف مشترک بوده اند، دور هم گرد آمده و یک تعاونی تشکیل داده اند.

به گفته مسئول آموزش تحقیقات وزارت کار:لازم است که در ارتباط با فروش الکترونیک صنایع دستی، تعاونی یا اتحادیه ای وجود داشته باشد تا به جای آنکه اشخاص به تنهایی اقدام به انجام کاری کنند، به یک شبکه وصل شوند و از طریق آن دسترسیشان به مواد اولیه و بازار آسان تر شود.

در نخستین نشست هم‌اندیشی تجارت الکترونیک صنایع دستی کشور، صاحبان سایت‌های الکترونیکی دیگری هم درباره مشکلات‌شان در این حوزه صحبت کردند و پویا محمودیان، مدیرکل صادرات صنایع دستی در پایان این نشست گفت: امیدوارم با اتفاقی که شب گذشته رخ داد و برجام به فرجام رسید، درصد قابل توجهی از مشکلات این حوزه در کشور حل شود. تمرکز به روی مارکتینگ و فروش خارج از کشور یکی از اهداف ماست. همچنین ما به فروشگاه‌های فیزیکی از مهرماه سال جاری نشان اعتماد داده‌ایم و این کار را از استان اصفهان شروع کردیم و تصمیم داریم این نشان اعتماد را با بازتعریفی به فروشگاه‌های مجازی هم ارائه دهیم.