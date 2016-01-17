کمیته امداد امام خمینی قزوین و بسیج اصناف تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه درجلسه ای با حضور هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سرهنگ زالی رئیس بسیج اصناف استان با امضاء تفاهم نامه ای زمینه همکاری های مشترک در حوزه فعالیتهای امداد فراهم شد.

هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان دراین جلسه گفت:مدت اجرای این تفاهم نامه پنج سال است و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و همچنین ارتقاء سطح کیفی خدمات و اثربخشی تلاش نهادهای انقلابی و به استناد دستورالعمل مدیریت شبکه های ارتباطی و حمایتی، مراکز نیکوکاری در اصناف و بازار طبق این تفاهم صورت گرفته است.

وی افزود: این تفاهم نامه به منظورتقویت جایگاه محوری بسیج در فرهنگ سازی و ترویج سنت های حسنه الهی بین کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد می شود که احیا و تقویت کارکردهای بسیج در عرصه اجتماعی به عنوان پایگاه مردمی به منظور تقویت احسان و نیکوکاری، فرهنگ سازی در خصوص اهتمام مردم در پرداخت وجوهات شرعی در طول سال و مناسبت های خاص مانند جشن عاطفه ها و نیکوکاری، جشن رمضان و حوادث غیر مترقبه با محوریت بسیج برای رفع مشکلات نیازمندان امضا شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یادآورشد: بسترسازی به منظور ایفای نقش بسیج به عنوان یکی از نهادهای موثر در اصناف و شناسایی و جذب خیرین به منظور کمک به ایتام و نیازمندان با محوریت مراکز نیکوکاری و اولویت کسبه که دچار مشکل مالی شده اند طبق ضوابط و مقررات امدادامام (ره) از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

وی یاظهارداشت: تعهدات مشترک در این تفاهم نامه مبنی بر برنامه ریزی، برای شناسایی و جذب خیران در راستای توسعه مشارکت های مردمی به ویژه ایتام و نیازمندان، همکاری در جمع آوری و توزیع کمک های مردمی قرارداده شده است.

صفری تصریح کرد: آگاه سازی عمومی پیرامون کارکرد و عملکرد مراکز نیکوکاری برای آشنایی صنوف مختلف، همکاری در جمع آوری و توزیع کمک های مردمی، رسیدگی به وضعیت معرفی شدگان بسیج اصناف ازمبادی مختلف درحدضوابط و مقدورات مراکز نیکوکاری، ایجادهماهنگی بین دستگاه های اجرایی سطح استان به منظور همکاری و هم افزایی بین بخشی در راستای جامعه هدف، تأمین تجهیزات اداری به منظور ایجاد مرکز نیکوکاری بسیج اصناف طبق ضوابط امداد امام (ره) که در اصناف مشغول فعالیت هستند از جمله تعهدات کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

سرهنگ زالی رئیس بسیج اصناف استان هم در خصوص تعهدات اصناف در این تفاهم نامه اظهارداشت: در اختیار گذاشتن مکان مناسب برای ایجاد مراکز نیکوکاری، ایجاد زمینه لازم برای شناسایی و جذب خیران در زمینه کمک رسانی به ایتام و نیازمندان با محور مراکز نیکوکاری، ارائه سامانه تبلیغاتی و کاربردی بسیج اصناف در راستای بهره مندی بیشتر امداد امام (ره) بویژه در امور مراکز نیکوکاری از جمله تعهدات اصناف است.

وی افزود: همچنین ما متعهد شده ایم همکاری لازم را در مناسبت های مختلف که توسط امداد امام (ره) و مراکز نیکوکاری برگزار می شود از جمله جشن عاطفه ها و نیکوکاری داشته باشیم و در تامین منابع مالی و انسانی برای رفع مشکل نیازمندان تحت حمایت مراکز نیکوکاری همکاری کنیم.

زالی بیان کرد: انجام تعهدات در قالب همکاری مشترک کارگروه های متشکل از نمایندگان هر دو دستگاه صورت گرفته و وظیفه ارائه گزارش نهایی و پاسخگویی به عهده کارگروه استانی و شهرستانی است.