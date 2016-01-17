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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

رئیس منابع طبیعی تفرش خبرداد:

کنترل ۱۱میلیون مترمکعب از روان‌آب های تفرش با عملیات آبخیزداری

کنترل ۱۱میلیون مترمکعب از روان‌آب های تفرش با عملیات آبخیزداری

تفرش- رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تفرش گفت: از ابتدای انجام عملیات آبخیزداری در تفرش، بیش از ۱۱میلیون متر مکعب از روان‌آب های این شهرستان کنترل و از بروز سیلاب جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان مرکزی، مجتبی مومن با اشاره به احداث بیش از یک هزار مورد سازه آبخیزداری در شهرستان تفرش اظهار داشت: ۱۳۱ مورد عملیات بند خاکی، ۷۹ مورد بند سنگی ملاتی،۱۲۰ مورد عملیات بند گابیونی و ۷۹۳ مورد عملیات بندهای خشکه چین در شهرستان از سال ۱۳۷۰ تاکنون در قالب طرح های آبخیزداری احداث شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۳۱ مورد عملیات خاکی شامل ۶۹ مورد بند خاکی، ۱۰ مورد پخش سیلاب و ۴۲ مورد اصلاح مسیر رودخانه با خاکریزی و ایجاد گوره به حجم بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب، ۷۹ مورد عملیات سنگی ملاتی به حجم بیش از ۲۶ هزار مکعب، ۱۲۰ مورد عملیات گابیون بندی یا توری سنگی به حجم ۲۷ هزار متر مکعب و ۷۹۳  مورد عملیات خشکه چین به حجم چهار هزار متر مکعب اجرا شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تفرش در ادامه افزود: همچنین عملیات بیولوژیکی نیز به مساحت بیش از سه هزار هکتار شامل علوفه کاری، کپه کاری، بانکت بندی و بذر کاری با بادام، حفاظت و قرق از دیگر اقدامات انجام شده است.

مومن در پایان افزود: اجرای طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از بروز فرسایش، کنترل رسوب، پیشگیری از وقوع سیلاب، حفظ آب و تغذیه سفره های آب های زیر زمینی به منظور تقویت قنوات و چشمه سارها و جلوگیری از خطر سیل گیری مناطق پائین دست و توسعه بخش کشاورزی اجرا می شود.

کد مطلب 3027014

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