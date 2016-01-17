به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان مرکزی، مجتبی مومن با اشاره به احداث بیش از یک هزار مورد سازه آبخیزداری در شهرستان تفرش اظهار داشت: ۱۳۱ مورد عملیات بند خاکی، ۷۹ مورد بند سنگی ملاتی،۱۲۰ مورد عملیات بند گابیونی و ۷۹۳ مورد عملیات بندهای خشکه چین در شهرستان از سال ۱۳۷۰ تاکنون در قالب طرح های آبخیزداری احداث شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۳۱ مورد عملیات خاکی شامل ۶۹ مورد بند خاکی، ۱۰ مورد پخش سیلاب و ۴۲ مورد اصلاح مسیر رودخانه با خاکریزی و ایجاد گوره به حجم بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب، ۷۹ مورد عملیات سنگی ملاتی به حجم بیش از ۲۶ هزار مکعب، ۱۲۰ مورد عملیات گابیون بندی یا توری سنگی به حجم ۲۷ هزار متر مکعب و ۷۹۳ مورد عملیات خشکه چین به حجم چهار هزار متر مکعب اجرا شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تفرش در ادامه افزود: همچنین عملیات بیولوژیکی نیز به مساحت بیش از سه هزار هکتار شامل علوفه کاری، کپه کاری، بانکت بندی و بذر کاری با بادام، حفاظت و قرق از دیگر اقدامات انجام شده است.

مومن در پایان افزود: اجرای طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از بروز فرسایش، کنترل رسوب، پیشگیری از وقوع سیلاب، حفظ آب و تغذیه سفره های آب های زیر زمینی به منظور تقویت قنوات و چشمه سارها و جلوگیری از خطر سیل گیری مناطق پائین دست و توسعه بخش کشاورزی اجرا می شود.