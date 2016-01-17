پیروزی پرگل بارسلونا مقابل تیم ۱۰ نفره بیلبائو/ سوارز ۳ گل زد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو از ساعت ۲۳ روز شنبه دیدار حساس خود را در چارچوب هفته ببستم رقابتهای لالیگای اسپانیا برگزار کردند که در پایان تیم بارسلونا با حساب ۶ بر صفر از سد رقیب خود گذشت.

نیمه نخست این بازی با حساب ۲ بر صفر به سود بارسا خاتمه یافت. بیلبائو در دقیقه ۴ بازی گورکا ایرزوز دروازه بان خود را بخاطر خطا روی سوارز و دریافت کارت قرمز از دست داد تا خیلی زود ۱۰ نفره شود. لیونل مسی در دقیقه ۷ این ضربه پنالتی را درون دروازه حریف جای داد.

در دقیقه ۳۱ بازی نیز نیمار در یک ضد حمله روی پاس سوارز از کمند مدافعان بیلبائو گریخت و در حالت تک به تک با دروازه‌بان حریف گلزنی کرد. بارسلونا در این نیمه موقعیت های زیادی را نیز هدر داد.

بارسلونا نیمه دوم را هم با گل شروع کرد. لویس سوارز که در نیمه نخست خوب کار نکرده بود در دقیقه ۴۶ دروازه بیلبائو را گشود. بعد از او نوبت به راکیتیچ رسید تا در دقیقه ۶۲ گل چهارم بارسلونا را به ثمر برساند. این پایان کار نبود و سوارز در دقیقه ۶۹ گل پنجم را وارد دروازه حریف کرد. سوارز در دقیقه ۸۲ گل ششم بارسا و سوم خود را به ثمر رساند تا آبی اناری ها به بردی پرگل دست یابند.

بارسلونا با این پیروزی ۴۵ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. رئال مادرید نیز با ۴۳ امتیازی به رده سوم جدول نزول کرد. تیم اتلتیکو مادرید با ۴۷ امتیاز صدرنشین لالیگا است. این در شرایطی است که بارسلونا یک بازی کمتر انجام داده است.