به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفار هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور در بیستمین نشست شورای معاونین استانداری هرمزگان که با حضور مدیران مجموعه وزارت نیرو و به ریاست استاندار هرمزگان برگزار شد از اتمام و پیشرفت قابل توجه پروژه های آبرسانی روستایی در هرمزگان گفت و به ارائه گزارش و تشریح عملکرد این شرکت در سطح استان پرداخت.

حمزه پور در ادامه در خصوص وضعیت شبکه ها و تاسیسات آبرسانی، تاثیرات خشکسالی و کم بارشی بر منابع تامین آب استان روستایی توضیح و عنوان کرد: تا کنون توانسته ایم با به کارگیری از پتانسیل و ظرفیت های استان مانند آب دریای خلیج فارس و عمان همچنین استفاده از تکنولوژی آبشیرینکن ها بخش عظیمی از کمبودهای آبی استان را جبران کنیم.

این مقام مسئول افزود: با راه اندازی بالغ بر ۲۰ دستگاه آبشیرین‌کن در بخش روستایی و در دست اجرا بودن بیش از ۳۰ دستگاه آبشیرینکن به زودی مشکل کمبود آب روستایی استان به حداقل خواهد رسید.

حمزه پور با تاکید بر توجه دولت تدبیر و امید به رسیدگی و افزایش خدمات دهی به ویژه در بخش آب روستایی گفت: یكی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت، تامین زیرساخت‌های جمعیت روستایی به ویژه تامین آب شرب و بهداشتی روستاییان کشور است که با اختصاص اعتبارات ملی و استفاده از صندوق توسعه ملی در تسریع پروژه های آبرسانی نقش بسزایی داشته است.

وی با خاطر نشان کردن میزان کمبود های اعتبارات در راستای اتمام پروژه های نیمه تمام گفت: برای اتمام پروژه های نیمه تمام بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار وجود دارد که امیدواریم هر چه سریعتر تخصیص یابد.

در ادامه این نشست دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان با رضایتمندی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی عنوان کرد: این شرکت توانسته با استفاده از نیروهای مجرب و جهادی بهترین خدمات رسانی را در بخش روستایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه ها با توجه به خشکسالی و کمبود بارش ها در استان تامین آب شرب روستاها در استان است که با تخصیص اعتبارات لازم این امر نیز انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان در پایان با ابراز خرسندی و رضایت از عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان که توانست رتبه نخست عملکرد را در کشور کسب کند از مدیر و تمامی کارکنان این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.