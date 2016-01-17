آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه ها بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امید در سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشور گفت: در راستای ارتقای نظام منطقه‌بندی، در حال تدوین آیین‌نامه‌هایی هستیم تا نشست‌های مناطق در سطح معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها نیز برگزار شود.

وی افزود: وضعیت جذب نیرو در دانشگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهداف آموزش عالی و سیاست گذاری‌های وزرات علوم مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بر لزوم ایجاد تحول در تشکیلات و فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: برای استقرار دولت الکترونیک در آموزش عالی باید امور اداری در دانشگاه ها تمام فرآیندهای خود را از طریق سامانه‌های نرم افزاری انجام دهد تا نظام آموزش عالی با توان و سرعت بیشتری به انجام وظایف محوله بپردازد.

محمدباقر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم نیز در این جلسه با بیان اینكه جذب نیروی انسانی و ورود و خروج نیروها باید با کارشناسی دقیق انجام شود، گفت: این امر به توانمندسازی سیستم اداری و در نهایت سلامت اداری کمک می کند.

وی اظهار داشت: سلامت اداری یکی از موضوعات مهم کشور است که سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و بحث شفاف سازی در این مقوله یکی از پارامترهای اساسی است که به دستیابی سلامت اداری کمک می کند.