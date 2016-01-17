بسیج فضا را برای حضور پرشور مردم در انتخابات مهیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوری بعدازظهر یکشنبه در جلسه هماندیشی مدیران سازمان بسیج کارمندی استان و شرکت توزیع برق مازندران در راستای طرح مدیریت مصرف برق ادارات که در سالن کنفرانس شرکت توزیع برق استان برگزار شد بابیان اینکه بسیج ادارات و مردم تلاش میکنند تا همه سلایق در این انتخابات شرکت داشته باشند افزود: بسیج باید با آگاهی دادن و حضور پررنگ خود به نوع انتخاب کمک کند وهر چه انتخابات پرشورتر باشد، خروجی آن در سطح بینالمللی پیروزمندانهتر خواهد بود.
نوری بابیان اینکه مدیریت مصرف از اسفند سال ۹۳ در ادارات اجرا شد تصریح کرد: خروجی این برنامه با همدلی و همکاری صرفهجویی دو هزار و ۲۰۰ مگاوات برق بود و امسال نیز با سازماندهی انجامشده و فرهنگسازی بین اقشار مختلف و همکاری همه مسئولین، مردم و بیش از ۵۵۰ پایگاه بسیج کارمندی در ۲۱ حوزه، جلسات مختلف انجام شد تا صرفهجویی بیشتری داشته باشیم.
مسئول بسیج کارمندان استان ابراز داشت: امسال با برنامهریزی بهتر و با نگاه به آسیبها درزمینهٔ مصرف یک حرکت ستادی با حضور مدیران ستادی انجام شد که با همکاری همه اقشار بسیج در این مورد مهم بهپیش رویم و تفاهمنامهای با موضوع اقتصاد مقاومتی امضا شد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین توزیع برق استان و بسیج کارمندی تصریح کرد: برای سال ۹۵ همه ظرفیت بسیج را درزمینهٔ فرهنگسازی و آموزش تخصصی به کار میگیریم و با کمک شورای قشر بسیج با تشکیل شش کارگروه تخصصی در همه شهرستانها یکی از موضوعاتی که دنبال میشود اقتصاد مقاومتی و آموزش مستمر برای صرفهجویی است.
نوری تأکید کرد: از ظرفیت نخبگان بسیج کارمندی باید استفاده شود و با پشتیبانی توزیع برق حرکت سازماندهی تر و باکیفیت بهتر انجام شود چراکه وقتی تمام ظرفیتها بهکارگیری شود نتیجه بهتر به دست میآید.
وی اظهار دشت: با همکاری شرکت توزیع برق استان یک دوره تربیت مربی درزمینهٔ مصرف برق برگزار شد تا در کنار کارهای تخصصی این مجموعه الگویی باشد برای ادارات مختلف و با بالا بردن توانمندی ادارات، خروجی موفقتری داشته باشیم.
شایانذکر است تفاهمنامهای فیمابین شرکت توزیع برق استان و بسیج ادارات استان درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی و مصرف بهینه انرژی برق در هفته گذشته به امضا رسید.
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