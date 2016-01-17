انتخابات با مشارکت احزاب پرنشاط می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه همایش متمرکز آموزش عوامل اجرایی انتخابات مرکز و شرق استان به میزبانی شهرستان ساری، آموزش را لازمه آگاهی مجریان انتخاباتی مطرح کرد و گفت: برگزاری آموزش در راستای اجرای دقیق مراحل انتخاباتی بخصوص در روز اخذ رأی و برای داشتن کمترین مشکل و شائبهای در روند انتخابات اجرا میشود.
فرماندار مرکز استان با اشاره به تعدد ثبتنام دواطلبان با سلایق سیاسی مختلف خاطرنشان کرد: با فعالیت گروهها و احزاب مختلف، قطعاً مشارکت حداکثری و انتخابات باشکوه و پرنشاطی خواهیم داشت.
رئیس حوزه انتخابیه شهرستان ساری در ادامه بابیان اینکه آموزش از ارکان مهم و تأثیرگذار انتخابات است گفت: وزارت کشور در خصوص ارائه آموزشهای لازم به عوامل اجرایی انتخابات تأکید داشته و ضروری است که برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل ممکن و اجرای صحیح قانون عوامل برگزارکننده از آموزشهای لازم برخوردار باشند.
حسین زادگان اضافه کرد: باوجوداینکه عوامل اجرایی انتخابات افرادی باتجربه هستند اما با توجه به تغییر آییننامهها و قوانین در طول زمان ارائه آموزشهای لازم به این افراد الزامی است.
فرماندار مرکز استان در پایان از همه کاندیدا در راستای برگزاری انتخابات سالم و عمل به قوانین در مباحث تبلیغاتی و دوری از تخریبها و تخلفات را خواستار شد.
در این کارگاه آموزشی مباحث مشارکت گسترده مردم در انتخابات، حفاظت انتخابات، آشنایی با قوانین حقوقی انتخابات، برگزاری انتخابات رایانهای و مباحث مرتبط با استعلامهای انتخابات، بررسی دیدگاهها و امنیت انتخابات و دیگر موضوعات مرتبط موردبحث و بررسی قرار گرفت.
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