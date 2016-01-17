رئیس شورای شهر تهران اجرایی شدن برجام را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در ابتدای دویست و بیست و هفتمین جلسه شورا گفت: دیروز ۲۶ دی ماه سالرزو فرار شاه از کشور بود. هیجانات و خوشحالی آن روز ملت را نمی توان توصیف کرد. با فرار شاه طومار ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در هم پیچیده شد.

وی ادامه داد: دیشب همزمان با سالروز فرار شاه اجرای برجام کلید خورد و امیدواریم با لطف پروردگار شاهد لغو واقعی تحرمیها باشیم. این مهم را به رهبر معظم انقلاب که با نگاه عالمانه خود تاثیر شگرفی در روند موفقیت داشتند و نیز تیم مذاکره کننده و دولت و ملت که با استقامت خود پیروزمندانه زمینه این موفقیت را فراهم آوردند تبریک می گوییم.

چمران ادامه داد : امروز ۲۷ دی ماه سالروز به شهادت رسیدن رهبران فداییان اسلام، شهید نواب صفوی، طهماسبی، ذوالقدر و .. به دست دژخیمان شاهنشاهی است که در بدترین شرایط به شهادت رسیدند. ۲۸ دی ماه سالروز پیروزی غزه در مقاومت ۲۲ روزه در برابر اسراییل اشغالگر است که همچنان به جنایت خود ادامه می دهد.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا نیز با اشاره به اجرای برجام گفت : تلاش مجدانه و شبانه روزی دولت و تیم مذاکره کننده قابل ستایش است و من این پیروزی و موفقیت بزرگ را به مردم شهیدپرور، مقام معظم رهبری، دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای تبریک می گویم و آرزو می کنم با اجرایی شدن برجام نقش قوی تری در دیپلماسی بین المللی ایفا کنیم.