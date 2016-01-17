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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۱

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان خبر داد:

پلمب بیش از ۲۰ واحد تولید و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی

پلمب بیش از ۲۰ واحد تولید و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی

اصفهان - مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان گفت: بیش از ۲۰ واحد تولید و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی طی چند روز اخیر در اصفهان پلمب شدند.

آیت سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند روز اخیر ۲۱ واحد صنفی مواد غذایی متخلف شامل نانوائی، رستوران، فست‌فود، کارگاه تولید و عرضه لبنیات، ساندویچ فروشی، بستنی فروشی و سردخانه مواد غذایی شناسایی و با دستور قضایی پلمب شدند.

وی بیان داشت: همچنین چهار کارگاه روغن‌گیری کنجد در اصفهان تعطیل و به تعزیرات معرفی شدند.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان تصریح کرد: واحدهای روغن‌گیری به روش پرس سرد که یکی از جدیدترین مشاغل در حوزه مواد غذایی است نیز بایستی خود را با موازین و مقررات بهداشتی و غذایی تطبیق دهند.

وی از طرح تشدید و کنترل رستوران‌های منطقه عاشق آباد خبر داد و بیان کرد: گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، از ۷۳ واحد تهیه و عرضه مواد غذایی بازدید و بازرسی بهداشتی انجام داد.

سهرابی اعلام کرد: این محل‌ها شامل رستوران، فست فود، کباب و بریان و تولید نان شیرمال بود که توسط ۹ تیم در منطقه عاشق آباد مورد بازدید قرار گرفت و بالغ بر دو تن ماده غذایی فاسد و تاریخ گذشته و دو هزار ظرف یکبار مصرف از جنس فوم توقیف و جمع‌آوری شد.

وی گفت: همچنین در این راستا ۹ واحد عرضه مواد غذایی تعطیل و ۲۴ واحد صنفی متخلف هم به تعزیرات معرفی شدند.

کد مطلب 3027053

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