هزینه ساخت هر کیلومتر مترو ۲۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و بیست و هفتمین جلسه شورا سید جعفر تشکری هاشمی به ارائه گزارش عملکرد مالی مترو در سال ۹۴ پرداخت.

سید جعفر تشکری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی شرکت مترو در سال ۹۴ گفت: در سال ۹۴ ادامه عملیات تکمیلی خط ۶ و ۷ و ۳ در دستور کار بود. خط ۶ که از دولت آباد به سمت میدان بسیج و خیابان بعثت، خیابان ۱۷ شهریور، میدان سپاه و پارک لاله و در نهایت به غرب تهران منتهی می شود و مسیر خط ۷ نیز از ورزشگاه تختی، بلوار شهید محلاتی، خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه نواب می گذرد و تا میدان صنعت ادامه می یابد که برای ساخت این دو خط در سال ۹۴ تمام توان خود را به کار بسته ایم.

وی سپس به تشریح عملکرد مالی در بخش اعتبارات نقدی و غیرنقد پرداخت و افزود: در بخش نقد اعتبارات به تفکیک موارد ذیل ارائه می شود؛ در بخش سرمایه ای برای ساخت و احداث مترو ۱۹۹۰ میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۹۴ در نظر گرفته شده، همچنین برای بازپرداخت وام های مترو ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در نظر گرفته شده و در بخش کمک دولت در حوزه عمرانی ۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب پیش بینی شده است.

معاون شهرداری تهران ادامه داد: آنچه تا امروز محقق شده است مجموعا ۹۸۲ میلیارد تومان از بخش سرمایه ای بوده که بالغ بر ۵۰ درصد مبلغ ساخت بوده است. ۶۳۳ میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام های مترو نیز پرداخت شده که سرجمع در سال ۹۴ تا امروز یک هزارو ۶۴۵ میلیارد تومان تحقق یافته که بالغ بر ۷۱ درصد بودجه مصوب مترو بوده است.

وی تاکید کرد: از ۲۳۵ میلیارد تومان سهم دولت نیز تنها ۴۷.۵ میلیارد تومان تحقق یافته است.

تشکری تصریح کرد: این اعتبارات تنها در بخش نقد بوده و هنوز اعتبارات غیرنقد نیز تحقق نیافته که در این صورت می توان گفت بودجه کل مترو از سوی شهرداری تهران تخصیص می یابد.

معاون شهردار تهران همچنین به هزینه تملک املاک معارض در مسیر ایستگاه ها، پرداخت و اظهار داشت : در بخش تملک املاک معارض تا امروز در خط ۶، ۹۰ پلاک شخصی، ۶۵ پلاک شهرداری و ۸ پلاک دولتی تملک شده که بالغ بر ۶۱۷ میلیارد تومان نیز برای آنها هزینه شده است. در بخش خط ۷ نیز ۸۹ پلاک شخصی، ۶ پلاک دولتی و ۴۸ پلاک شهرداری با هزینه ای بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان تملک شده است.

پرداخت سهم ۳ درصدی دولت در مقابل ۹۷ درصدی شهرداری در بودجه مترو

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت : با توجه به سهم پرداختی دولت و شهرداری می توان گفت نسبت پرداخت های شهرداری به دولت ۹۷ به ۳ است گرچه دولت از اعتبارات مصوب خود ۲۰ درصد را پرداخت کرده اما نسب به پرداخت های شهرداری تنها ۳ درصد پرداختی بودجه مترو را دولت متقبل شده است.



وی ادامه داد: شرکت مترو تهران در سال ۹۴ علاوه بر عملیات احداث و تکمیل خطوط ۶ و ۷ که در دست اقدام دارد، تکمیل خط ۳ و نیز تکمیل خط مترو تا فرودگاه مهر آباد را نیز در دستور کار داشته است که به حول و قوه الهی در بهمن ما یا اسفند ماه مترو به فرودگاه مهر آباد می رسد. خط فرودگاه مهرآباد با ۳ ایستگاه در ترمینال های یک و دو و نیز محل ستادی فرودگاه احداث می شود و در ایستگاه بیمه به خط ۴ متصل خواهد شد.

معاون شهردار تهران همچنین بیان داشت : از جمله اقدامات دیگر مترو کاهش ۱ دقیقه ای هدوی (سر فاصله) در خط یک با ایجاد ایستگاه تجریش و نیز کاهش یک و نیم دقیقه ای هدوی (سر فاصله) در خط ۴ با ایچاد پایانه کلاهدوز بوده است.

تشکری در بخش دوم سخنان خود پاسخگوی سوالات و نکات اعضای شورا بود که در پاسخ به آنان، گفت: در وهله اول لازم می دانم مراتب قدردانی خود از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران را به جا آورم که حمایت های بی دریغی از مترو داشته اند.

تا امروز ۷۱ درصد بودجه مترو محقق شده است

وی ادامه داد: در موارد ذکر شده در ابتدا به استفاده از فاینانس ها اشاره می کنم که طی مذاکراتی که با دولت داشته ایم مقرر شده همزمان با سفر رییس جمهور چین از فاینانس برای تامین ۱۰۰۸ واگن استفاده کنیم. برای تکمیل خطوط نیز می توانیم از فاینانس های خارجی استفاده کنیم که تفاهماتی نیز با دولت در این زمینه انجام شده است.

تشکری افزود: در خصوص مانده طلب مترو در سال ۹۴ نیز باید گفت تا امروز ۷۱ درصد بودجه مترو محقق شده که با احتساب بودجه غیرنقد کل بودجه مترو محقق می شود.

تشکری در زمینه عقب ماندگی ساخت خطوط مترو گفت: ما مجموعا برای تهران نیاز به ۲۱۷ کیلومتر مترو داریم که به تفکیک عبارتند از ۴۳ کیلومتر خط یک که محقق شده، ۲۵ کیلومتر خط ۲ که محقق شده، ۳۷ کیلومتر خط ۳ که آن هم به بهره برداری رسیده و نیز ۲۱ کیلومتر خط ۴ که آن هم تکمیل شده است. خط ۶ و ۷ نیز مجموعا با ۶۰ کیلومتر طول خطوط در حال ساخت می باشد و ۴ کیلومتر هم خط مترو فرودگاه مهر آباد می شود. تنها خطی که باقی می ماند خط ۸ است که هنوز از سوی شورای عالی ترافیک مصوب نشده است.

تشکری ادامه داد: در زمینه استفاده از مشاوران به روز هم باید بگویم در حال حاضر تیم مشاوره ای در حال بررسی خطوط موجود و شبکه ی جدید مترو هستند تا پیشنهادی برای شبکه ی جدید مترو متناسب با نیاز روز شهر و شهروندان به شورای عالی ترافیک داده شود.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به قیمت تمام شده هر کیلومتر مترو که مورد سوال چند تن از اعضای شورا بود، گفت: در ابتدا باید بگویم این امر تابعی از مسائل داخلی شهرداری نیست و اصولا این قیمت ها متناسب با انتخاب پیمانکاران در مناقصه ها و نیز شرایط دیگر اعلام می شود. با این حال در ساخت هر کیلومتر مترو مواردی دخیل است که به تفکیک هزینه انجام شده ارائه می شود.

وی درادامه به تفکیک هزینه های هر کیلومتر مترو پرداخت و افزود: برای ساخت هر کیلومتر تونل مترو (تنها تونل) ۳۰ میلیارد تومان، ساخت هر ایستگاه با توجه به شرایط جغرافیایی ۷۰ میلیارد تومان و برای فراهم آوردن تجهیزات از قبیل ریل ها و یا پست های برق و موارد بیشمار دیگر برای هر کیلومتر مترو ۸۰ میلیارد تومان هزینه می شود. این در حالی است که برای تامین هر رام قطار برای یک کیلومتر ۳۵ میلیارد تومان هزینه می شود. باید در نظر گرفت یک رام قطار برای هر کیلومتر سرفاصله ۴ تا ۵ دقیقه را تامین می کند.

معاون شهردار یادآور شد: حال اگر بخواهیم سر فاصله حرکت قطارها را کاهش دهیم باید برای هر کیلومتر دو رام قطار استفاده کنیم یعنی ۳۵ میلیارد تومان دیگر، پس به بیانی با احتساب همه ی این هزینه ها می توان گفت هزینه ساخت هر کیلومتر مترو ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد شد.

تشکری همچنین افزود: برای ساخت ایستگاه شهر افتاب ۸۰ میلیارد تومان نیاز است و این امر یکی از اولویت های کاری ما است که البته بخش عمده ای از آن انجام شده و تنها در تامین تجهیزات نیازمند این بودجه هستیم.

معاون شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص شهرک های اقماری نیز باید گفت با توجه به قانون حمایت از سامانه های ریلی این کار می بایست از شهر مبدا انجام شود. و هزینه های احداث بین دو منطقه بر عهده دولت است که هنوز در این خصوص اتفاقی نیافتاده است. اهمیت این خطوط از آن جهت است که روزانه صد ها هزار خودرو از شهر ک های اقماری به تهران می آیند که هزینه ها و مشکلات زیادی به تهران تحمیل می کنند.

وی در پایان گفت: در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی هم باید بگویم در داخل ایران زیاد با استقبال مواجه نشده اما سرمایه گذارانی از ژاپن، ایتالیا و سوییس ابراز تمایل کرده اند که البته همکاریشان را به بعد از تعیین تکلیف برجام موکول کرده اند.