زمان و مکان آغاز نمایشگاه برگزیدگان بخش پوستر تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغازین نمایشگاه برگزیدگان بخش پوستر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با عنوان «تماشا» راس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه امسال در عمارت مسعودیه تهران برگزار می شود.

حضور برای عموم علاقه مندان در این مراسم آزاد است. عمارت مسعودیه در خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به میدان بهارستان، خیابان ملت، خیابان اکباتان واقع شده است.

همچنین تماشاخانه آفتاب با نمایشی از رضا حداد به بخش «به علاوه تئاتر فجر» سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیوست.

تئاتر آفتاب با اجرای نمایش «کشتن کفتر چاهی» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی رضا حداد در بخش «به علاوه تئاتر فجر» جشنواره امسال حضور دارد. این نمایش با مدت زمان ۸۰ دقیقه ساعت ۱۵ روزهای هفتم و یازدهم بهمن ماه روی صحنه می رود.

تماشاخانه آفتاب در خیابان آفریقا قبل از چهارراه جهان کودک، ابتدای کوچه کمال، پلاک ۲۶ واقع شده است.