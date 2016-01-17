۴۰ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۲/۷درصدی را نشان می دهد.
براین اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش، ۳۵میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۳۶ نفر بیمه شده بودند که ۱۳ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۴۵۱ نفر بیمه شده اصلی و ۲۱ میلیون و ۹۶۰هزار و ۳۸۵نفر بیمه شده تبعی بودند.
همچنین در همین مدت ۵ میلیون و ۲۶۰هزار و ۶۵۰ نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل میدهند که ۲ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۹۷۲ نفر مستمریبگیر اصلی و ۲ میلیون و۳۶۱ هزار و ۶۷۸ نفر مستمری بگیر تبعی بودند.
گفتنی است، تعداد بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،۲/۳۹ افزایش داشته و در مقابل تعداد مستمری بگیران رشد ۵ درصدی را نشان می دهد.
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