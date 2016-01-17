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۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۵

هفته بیستم سری آ؛

یوونتوس به ۲ امتیازی صدرنشین رسید/ تساوی رم مقابل هلاس ورونا

یوونتوس به ۲ امتیازی صدرنشین رسید/ تساوی رم مقابل هلاس ورونا

مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی پرگل در زمین اودینزه به ۲ امتیازی صدرنشین این مسابقات رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس عصر روز یکشنبه در چارچوب هفته بیستم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین اودینزه به میدان رفت و این تیم با حساب ۴ بر صفر پشت سر گذاشت. در این بازی پائولو دیابالا (۱۵ و ۲۶)، سامی خدیرا (۱۸) و الکس ساندرو (۴۲) برای یووه گل زدند. شاگردان آلگری حالا با ۴۲ امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی هستند و با ناپولی صدرنشین تنها ۲ امتیاز فاصله دارند این در حالی است که یووه تا اواسط نیم فصل نخست در پایین جدول قرار داشت.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:

* رم یک - هلاس ورونا یک
* کیه وو یک - امپولی یک
* اودینزه صفر - یوونتوس ۴
* بلونیا ۲ - لاتزیو ۲
* کارپی ۲ - سامپدوریا یک

کد مطلب 3027094

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