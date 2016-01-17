کمک دولت و بخش خصوصی در ساخت مترو ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و بیست و هفتمین جلسه شورا اعضای شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش عملکرد مالی مترو نکاتی را ایراد کردند که در مجموع می توان گفت عملکرد شرکت مترو مورد قبول بوده است.

محسن سرخو: شهرداری هزار میلیارد تومان از تخصیص بودجه خود عقب است

رییس کمیته حمل و نقل شورا در واکنش به گزارش تشکری هاشمی گفت: آنچه این گزارش نشان می دهد هزار میلیارد تومان کسری تخصیص بودجه است و فکر نمی کنم با توجه به اینکه ۲ ماه تا پایان سال زمان باقی مانده کار فوق العاده ای انجام شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه ۵ ساله دوم خط ۷ می بایست تا پایان امسال بهره برداری می شد و خط ۶ نیز تا پایان سال آینده اما این گزارش بیانگر آن است که این اتفاق ها نیفتاده است.

سرخو افزود: در خصوص قیاس پرداخت های شهرداری و دولت نیز باید گفت این قیاس مع الفارق است چرا که اعتبارات عمرانی دولت در همه پروژه هایش در سطح کشور نیز صفر بوده است. با این حال نباید بودجه شهرداری علی القاعده هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشده باشد.

وی اظهار داشت: پیشنهاد من این است که با توجه به استفاده از امکانات ارزی در تکمیل خط ۳ و نیز با وجود تفاهمات با دولت معاونت ترافیک شهرداری با سرعت و جدیت بیشتری این امر را پیگیری کنند تا برای خطوط بعدی سفارش ریل و تجهیزات داده شود و اینگنوه نباشد کنه تونل ساخته شود ولی تجهیزات آماده نباشد.

وی گفت: خط ۷ یکی از کلیدی ترین خطوط مترو تهران خواهد بود که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک به ویژه بار ترافیکی بزرگراه های شهید همت و شهید حکیم خواهد داشت. شهرداری باید با تمرکز بیشتر بر روی خطوط ۶ و ۷ سرعت تکمیل این دو خط را بلا برد.

رحمت الله حافظی: در توسعه مترو از برنامه عقب هستیم

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز گفت: در افق ۱۴۰۴ تهران می بایست ۷۵۰ کیلومتر مترو داشته باشد در حالی که تا امروز ۲۰۰ کیلومتر مترو داشته یعنی ۵۵۰ کیلومتر عقب هستیم . این در حالی است که ما سالانه باید ۵۵ کیلومتر مترو می ساختیم در حالی که عملکرد امسال ما ۱۸ کیلومتر بوده است. و عملا از برنامه عقب هستیم. توسعه مترو محوری ترین هدف ما است و اینکه بالاخره توسعه مترو به ازای هر کیلومتر چه مقدار هزینه در بر دارد.

در ادامه جلسه مهدی چمران با اشاره به سخنان حافظی گفت: ۷۵۰ کیلومتر مترو جز خطوط اصلی نیست چرا که این مقدار با احتساب ۴ خط تندرو محاسبه شده که هنوز به تصویب شورای عالی ترافیک نرسیده است.

خطوط حومه ی تهران نیز به عهده دولت می باشد و البته هنوز معلوم نیست به نفع شهر تهران باشد یا نه. خطوط مورد نیاز تهران ۲۱۷ کیلومتر به استثنای خط کرج است که آن هم ۵۰ کیلومتر طولش است.

ابوالفضل قناعتی: بهره برداری ایستگاه شهر آفتاب در اولویت قرار گیرد

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تایید سخنان حافظی باید بگویم اگر ما هزینه ساخت هر کیلومتر مترو را میانگین ۷۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم باید بگوییم با بودجه ی ۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۴ می بایست ۳۰ کیلومتر مترو می ساختیم.

وی ادامه داد: بنابراین باید در تخصیص بودجه اعداد و ارقام را به درستی پیش بینی کنیم اینکه این ۳۰ کیلومتر محقق شده یا نه بایستی در اول سال و هنگام بودجه بندی اعداد را بدرستی پیش بینی می کردیم. با توجه به نقش و اهمیت مترو در کاهش آلودگی هوا می بایست اهتمام بیشتری به ساخت مترو داشته باشیم.

قناعتی افزود: درخواست دیگر من این است که همزمان با افتتاح نمایشگاه شهر آفتاب ایستگاه مترو نمایشگاه آشهر افتاب نیز به بهره برداری برسد.

احمد دنیا مالی گفت: ساخت واگن ها در داخل ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: در خصوص خطوط مورد نیاز مترو تهران که آقای حافظی به آن اشاره کردند باید بگویم که با لحاظ خطوط اکسپرس ۵۱۴ کیلومتر مترو در تهران مورد نیاز است و ۲۳۵ کیلومتر مترو حومه و کرج می باشد.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی های من که همواره آن را ابراز داشته ام کمبود واگن های مترو بوده است. در حال حاضر نیاز به هزار واگن مترو داریم.

دنیا مالی تصریح کرد: تامین واگن ها یکی از گلوگاه های مترو است و با توجه به ظرفیت های داخلی ساخت واگن در داخل برای تهران و سایر کلانشهر ها ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.

اسماعیل دوستی: شرکت مترو بیش از اعتبارات داده شده کار کرده است

نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: ما باید ببینیم به شهرداری و مترو چه دادیم و چه باید بخواهیم. به بیانی چه مقدار اعتبار دادیم و چه میزان کار انجام شده است.

وی ادامه داد: من اعتقاد دارم بیشتر از آنچه اعتبار داده شده در شرکت مترو کار انجام شده است. این در حالی است که اگر فاینانس داخلی بانک شهر برای خط ۳ نبود این خط به بهره برداری نمی رسید. در شرکت مترو به واقع دارد کار انجام می شود و نباید با دید بی انصافی به آن نگریسته شود.

دوستی خاطرنشان کرد: در این شرایط که دولت پول ندارد، شهرداری هم با چنگ و دندان به دنبال کسب درآمد است، الزام به اجرای طرح تفصیلی داریم و رکود مطلق در ساخت و ساز حاکم است و پول پیمانکاران هم باید پرداخت شود این حجم کار در مترو قابل ستایش می باشد.

اقبال شاکری: برای تکمیل زیرساخت های سامانه های حمل و نقلی راهی جز ورود بخش خصوصی نیست

رییس کمیته عمران گفت: مترو یک صنعت است که مظهر پیشرفت شهری به شمار می آید. دوستان در نظر بگیرند که از این اعتبارات مصوب و تخصیص یافته تنها ۵۰ درصد صرف ساخت تونل ها و ایستگاه ها می شود و ۵۰ درصد مابقی برای تملک، خرید تجهیزات ، بازپرداخت وام ها، فاینانس ها می شود. بنابراین اگر می خواهیم خطوط به طور کامل راه اندازی شود باید دو برابر این اعتبارات را پیش بینی کنیم.

شاکری ادامه داد: در ترکیه و عربستان و مالزی و تایوان و ویتنام آیا تمام هزینه های حمل و نقل را دولت و شهرداری می پردازند ؟ خیر، این بخش خصوصی است که بخش اعظمی از این هزینه ها را تقبل می کند و ما جز ورود بخش خصوصی برای تکمیل خطوط مترو و زیر ساخت های سامانه های حمل و نقل نداریم.

اقبال شاکری افزود: خط عظیم شمال به جنوب مالزی یکی از پروژه هایی بوده که به روش بی او تی انجام شده و هزینه بلیت هم بر اساس مدل مالی مورد قبول استفاده کننده و سرمایه گذار تعیین شده است.

محمد حقانی: دولت حتی اگر از بودجه بهداشت هم بکاهد باید به مترو کمک کند

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: هزینه های جاری در شهرداری بیداد می کند. از زمانی که من آمده ام به شورا از هزینه ۶۰ میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر مترو شنیده ام تا ۲۴۰ میلیارد تومان آیا نباید آنالیزی در اعلام این هزینه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که یکی از منابع درآمدی مهم همین مجتمع های ایستگاهی مترو می تواند باشد . چرا در مترو نمی خواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم.؟

حقانی گفت: در تهران برای تحقق دسترسی مترو در شعاع ۳۵۰ متری نزدیک به هزار کیلومتر مترو نیاز است و دولت باید در این زمینه عزمی راسخ داشته باشد به گونه ای که حتی از بخش درمان هم شده بکاهد و به تکمیل مترو بپردازد چرا که تکمیل مترو و اتوبوسرانی موجب کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی و در نتیجه کاهش هزینه های درمان خواهد شد.