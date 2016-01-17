حقانیت نظام اسلامی و تثبیت حقوق هسته ای مردم به جهان ثابت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است:

خداوند منان را شاکریم که در سایه رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت(مدظله العالی) صلابت، استواری و تلاش ستودنی و خستگی ناپذیر دولت تدبیر و امید و دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین حمایت همه جانبه آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی، سالهای سخت مذاکرات و گفتگوهای هسته ای به ثمر نشست و در نهایت ساختار تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران فرو ریخت . بدون تردید این دستاورد بزرگ بار دیگر حقانیت نظام شکوهمند ایران اسلامی و تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران را به جهانیان ثابت کرد.

اکنون آینده ای روشن و پرامید پیش روی ایران اسلامی است تا با عزمی راسخ و پرشورتر از همیشه در مسیر پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم گام بردارند.

کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور به نمایندگی از اقشار چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و نقشی مهم در تولید و سازندگی کشور داشته اند، این رویداد مهم را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ریاست محترم جمهور، خانواده معظم شهدا و همه دلسوزان ایران اسلامی تبریک عرض نموده و رجاء واثق دارد با تدبیر و اعمال مدیریت هدفمند در دوران پساتحریم، تمامی اقشار جامعه بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران شاهد افزایش رفاه و رضایتمندی در حوزه های گوناگون باشند.