کمک ۵۰ میلیون دلاری عربستان به سومالی برای قطع رابطه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، سومالی در روز اعلام قطع رابطه دیپلماتیک خود با ایران در راستای جانبداری از عربستان سعودی وعده کمک ۵۰ میلیون دلاری از ریاض گرفته است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، دولت سومالی که تا کنون دریافت این وعده را تأیید یا انکار نکرده است، مدعی شد که هیچ ارتباطی میان دریافت کمک های طولانی مدت این کشور از عربستان سعودی و اسناد مذکور مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با تهران وجود ندارد.

رویترز همچنین در ادامه خاطر نشان کرد که وزارت خارجه عربستان سعودی نیز به درخواست های این خبرگزاری برای اظهار نظر در این خصوص پاسخی نداده است.

خبرگزاری غربی رویترز این مسأله را یکی از نشانه های کمک های عربستان برای کسب حمایت های منطقه ای علیه ایران دانسته و تصریح کرد: سند مورد نظر به وضوح نشان دهنده بسته حمایتی ۲۰ میلیون دلاری به انضمام ۳۰ میلیون دلار قول سرمایه گذاری در سومالی است.

این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد: سعودی ها در حال حاضر به وسیله اینگونه کمک های مالی و نیز شعار مداخله (مداخله ایران در امور داخلی کشورهای اهل تسنن) موفق به کسب حمایت کشورها از خود شده است.

لازم به ذکر است به دنبال اقدام جنون آمیز عربستان سعودی در اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» فعال سیاسی معترض این کشور در هفته گذشته، موجی از اعتراضات سراسر جهان را فرا گرفت. در این راستا، این شبه جزیره که به دنبال راه فراری برای تبرئه خود از فجایعی مانند تجاوز به یمن و حادثه دلخراش حج امسال بود، ایران را متهم به جانبداری کرده و متعاقب آن با تمسک به جنجال رسانه ای اربابان خود، به صورت یکجانبه روابط خود با ایران را قطع کرد.