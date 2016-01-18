به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف بودجه دانشگاه‌های کشور مشخص شد.

براساس این لایحه دانشگاه تهران با بودجه هفت هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال بیشترین بودجه دانشگاه ها را به خود اختصاص داده و این درحالی است که در مقایسه با بودجه سال ۹۴ این دانشگاه که ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال بود، افزایش یافته است.

جدول بودجه ۹۵ دانشگاهها

ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال ۱ دانشگاه تهران ۷,۱۸۰,۲۱۸ ۲ دانشگاه شهیدبهشتی ۳,۰۳۹,۷۹۰ ۳ دانشگاه صنعتی شریف ۲,۴۳۵,۵۵۱ ۴ دانشگاه تربیت مدرس ۲,۲۳۴,۹۷۵ ۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲,۲۱۰,۷۲۲ ۶ دانشگاه علامه طباطبایی ۱,۹۸۲,۷۵۲ ۷ دانشگاه علم و صنعت ۱,۸۸۲,۹۷۵ ۸ دانشگاه خوارزمی ۱,۴۲۷,۳۰۹ ۹ دانشگاه الزهرا(س) ۱,۰۸۶,۵۱۴ ۱۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۷۴,۴۶۰ ۱۱ دانشگاه هنر ۴۵۷,۰۲۸ ۱۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۲.۵۸۰.۰۲۴ ۱۳ دانشگاه تبریز ۲.۱۶۶.۰۲۵ ۱۴ دانشگاه اصفهان ۱.۷۶۸.۲۰۹ ۱۵ دانشگاه شیراز ۲.۵۶۴.۸۱۵

جدول بودجه ۹۴ دانشگاهها

ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال ۱ تهران ۶,۳۹۱,۴۵۳ ۲ صنعتی شریف ۲,۰۱۳,۴۶۹ ۳ صنعتی امیرکبیر ۱,۸۹۳,۲۲۷ ۴ شهید بهشتی ۲,۵۱۷,۴۴۹ ۵ علامه طباطبایی ۱,۵۰۹,۶۵۵ ۶ تربیت مدرس ۲,۰۱۴,۴۳۰ ۷ علم و صنعت ۱,۵۹۰,۷۰۲ ۸ خواجه نصیرالدین طوسی ۸۴۸,۵۰۳ ۹ الزهراء(س) ۹۴۲,۱۷۲ ۱۰ خوارزمی ۱,۰۷۸,۹۹۸ ۱۱ هنر ۳۵۸,۶۷۳ ۱۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۱.۸۳۷.۸۳۶ ۱۳ دانشگاه تبریز ۱.۷۹۳.۸۰۱ ۱۴ دانشگاه اصفهان ۱.۵۵۱.۸۳۹ ۱۵ دانشگاه شیراز ۲.۳۱۰.۰۷۹

براساس این گزارش دانشگاه هنر با ۴۵۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال کمترین بودجه را دربین دانشگاه های تهرانی به خود اختصاص داده البته در مقایسه با بودجه سال گذشته این دانشگاه با افزایش بودجه مواجه بوده است.

مقایسه بودجه دانشگاه های تهرانی در سال ۹۴ و ۹۵ نشان می دهد که بودجه دانشگاه ها با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته و کمی افزایش یافته است به عنوان مثال بودجه دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر و الزهرا(س) نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است.

همچنین بودجه دانشگاه صنعتی شریف، تربیت مدرس، هنر، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی تفاوت چندانی با سال ۹۴ نداشته است.

دربین دانشگاه های صنعتی واقع در تهران نیز در سال ۹۵ دانشگاه صنعتی شریف بیشترین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کمترین بودجه را به خود اختصاص داده اند. درسال ۹۴ نیز دانشگاه شریف بیشترین و دانشگاه خواجه نصیر کمترین بودجه دانشگاه های صنعتی تهران را به خود اختصاص داده بودند.