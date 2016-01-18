خبرگزاری مهر- گروه استانها، هادی فتحی: کمتر از ۴۰ روز به زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلسی که قرار است در راس امور باشد، مانده است. مجلسی که می بایست سامان بخش مسائل خرد و کلان کشور از طریق قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن باشد.

مجلسی که قرار است «تابلوی پررنگ محرومیتها» را با اجرا و قانون گذاری صحیح و نظارت موثر بر آن در این کشور پر آوازه پائین آورده و نقشی دیگر زند.

اما در این نگاه آنچه می تواند مجلس را در راس امور قرار دهد، با توجه به اشراف کامل نمایندگان منتخب بر ارکان و بخش های مختلف جامعه و رصد عینی مشکلات، چالش ها، فرصت ها و ظرفیت ها به دست می آید.

امروز اما جای بسیاری از عناصری که سبب این اشراف بر امور می شود در مجلس کم رنگ است که یکی از شاخصه های مهم آن آشنایی نزدیک و رخ به رخ نمایندگان با مشکلات آحاد مردم برای تصمیم گیری صحیح پیرامون رفع آنهاست. موید این حرف نگاهی است که می توان به محل سکونت داوطلبان ثبت نام کننده در دوره دهم نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشت.

با نگاه به آدرس محل سکونت کاندیداهای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز که البته امروز صلاحیت برخی از آنها احراز نشده است و یا رد صلاحیت شدند مشخص می کند نمایندگانی که عموما هنگام ثبت نام سبد رای خود را متعلق به مناطق جنوبی شهر می‌دانند و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند ،خود مسافتی زیاد تا آنجا فاصله دارند.

براساس تحلیل انجام شده پیرامون آمار ثبت نام کنندگان و نشانی محل های سکونت آنها در کلان شهر شیراز مشخص می‌شود که از ۲۸۵ نفر داوطلب حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۹۲ کاندیدا که معادل ۶۷.۵ درصد می شود در مناطق متوسط به بالا و شمال شهر و به اصطلاح مناطق مرفه نشین زندگی می کنند.

برهمین اساس ۶۲ کاندیدا که معادل ۲۱.۸ درصد کاندیدای داوطلبی بودند در شمال شهر و۶۴ کاندیدا نیز معادل ۴۴.۳ درصد در منطقه مرفه نشین زندگی می کنند.

اما در میان ۲۸۵ کاندیدای ثبت نام کننده برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها ۱۹ درصد در مناطق جنوبی شهر زندگی می کنند و ۶.۳ درصد کاندیداها در خارج از شهر شیراز سکونت دارند.

این وضعیت در حالی است که ۷.۴ درصد داوطلبین در تهران زندگی می کنند اما حوزه انتخابیه شیراز را برای فعالیت مد نظر قرار داده‌اند.

افراد شاخص اصولگرا و اصلاح طلب کجا زندگی می‌کنند

اما نگاهی به همین مدل آماری در میان ثبت نام کنندگان شاخص اصولگرا و اصلاح طلب نشان می دهد که از مجموع ۴۵ کاندیدای شاخص اصولگرا و اصلح طلب، ۳۱ درصد آنها یعنی معادل ۶۹ نفر در مناطق مرفه نشین و شمال شهر شیراز زندگی می کنند.

درمیان ۲۴ چهره شاخص اصولگرایان در حوزه انتخابیه شیراز ۱۷ نفر در مناطق شمال شهر، ۵ نفر در تهران و تنها دو نفر از آنها در منطقه متوسط شهری و جنوب شهر زندگی می کنند.

از مجموع ۲۱ کاندیدای شاخص اصلاح طلب، ۹ نفر در مناطق مرفه نشین، ۵ نفر در مناطق شمال شهر و ۴ نفر در مناطق متوسط شهری سکونت دارند و همچنین ۳ نفر ساکن تهران هستند.

بنابراین با نگاهی به محل سکونت این افراد می بینیم که تنها ۱ درصد کسانی که در مرحله نخست برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند از جنوب شهر شیراز برخواسته و کمتر از ۱۲ درصد داوطلبین در مناطق متوسط شهری و جنوب شهر شیراز زندگی می کنند.

اما سئوالی که ذهنها را به خود مشغول می کند این است که چگونه مرفه نشینان و ساکنین شمال شهر، سبد رای آنها در مناطقی است که یک روز هم در آن زندگی نکرده اند؟