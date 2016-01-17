تیم والیبال متین ورامین باتجربه ترین تیم لیگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه پس از پیروزی تیم بانک سرمایه مقابل متین صالحین ورامین در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار دو تیم متین صالحین ورامین و بانک سرمایه دیدار سنگین و حساسی بود.

سرمربی بانک سرمایه با اشاره به پیروزی متین در دیدار رفت لیگ برتر والیبال افزود: تیم متین در دور رفت لیگ برتر والیبال در خانه خود بازی بسیار خوبی را انجام داد و به راحتی به پیروزی رسید.

وی افزود: نماینده والیبال ورامین در دیدار برگشت نیز نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داد و اگرچه ما سه بر صفر بر حریف پیروز شدیم اما بازی نزدیک و پایاپایی را مشاهده کردیم.

کارخانه ادامه داد: بنیه تیم متین صالحین ورامین بسیار خوب است و باید به بازیکنان و کادر فنی این تیم بابت بازی خوبشان تبریک گفت.

سرمربی تیم بانک سرمایه با اشاره به عملکرد خوب تیم متین صالحین ورامین گفت: هیچ تیمی تجربه تیم متین صالحین ورامین را ندارد.

گفتنی است هفته هفدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی عصر یکشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های متین صالحین ورامین و بانک سرمایه به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم بانک سرمایه با حضور ملی پوشان والیبال ایران نظیر شهرام محمودی، محمد موسوی و مهدوی یکی از شانس های مسلم کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال محسوب می شود.

این تیم رقابت سختی را با تیم های شهرداری ارومیه و پیکان تهران برای صدرنشینی دارد و تلاش می کند تا با قرار گرفتن بر سکوی قهرمانی، به کار خود در مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال پایان دهد.

در مقابل تیم متین صالحین ورامین که با مشکلات عدیده مالی روبرو است، نتایج خوبی را در این فصل از رقابت های لیگ برتر کسب کرده و تا پایان هفته شانزدهم در رده چهارم لیگ برتر والیبال قرار داشت.

شاگردان محمد ترکاشوند تلاش دارند تا با درخشش در مرحله مقدماتی، در جمع چهار تیم برتر مسابقات قرار گرفته تا در مرحله پلی آف با قرعه آسان تری روبرو شوند.

جدال تیم های متین صالحین و بانک سرمایه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود، چرا که هر دو تیم به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم داشتند.

مصاف استاد و شاگرد در این دیدار نیز بر جذابیت مسابقه افزوده بود، به طوری که مصطفی کارخانه سرمربی نام آشنا و پیشکسوت والیبال ایران تلاش داشت تا انتقام شکست دور رفت را از محمد ترکاشوند بگیرد.

تیم بانک سرمایه در ست های اول و دوم با تکیه بر تجربه و انگیزه بازیکنان خود توانست با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۳۰ بر ۲۸ به پیروزی رسیده و در آستانه برتری مقابل متین صالحین ورامین قرار بگیرد.

تیم متین صالحین ورامین که نمی خواست بازنده دیدار مقابل بانک سرمایه باشد در ست سوم نمایش خوبی را از خود نشان داد و اگرچه جدال پایاپایی از سوی دو تیم به نمایش گذاشته شد اما در نهایت بانک سرمایه زودتر به امتیاز ۲۵ رسید و در مجموع سه بر صفر این مسابقه را به سود خود به پایان رساند.