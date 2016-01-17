کارها درسطح محلات بر زمین مانده است/نفرت از آمریکا تمام نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در نشست صمیمی با فرماندهان پایگاه ها و اعضای شورای بسیج شهرداری منطقه 6، با تاکید بر رسیدگی به نیازهای مردم در سطح محلات شهر تهران اظهار داشت: تاکنون حدود 40 محله شهر تهران را مورد ارزیابی و سرکشی قرار داده ایم و برداشت ما آن است که کارها در سطح محلات بر زمین مانده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شهرداری تهران کارهای بزرگی در شهر تهران انجام داده است، اما متاسفانه بعضا دیده می شود که کارهای خرد محلی مورد غفلت واقع می شود. وقتی با نمایندگان مردم در سرای محلات به گفتگو می نشینیم، مشاهده می کنیم که خیلی از خواسته های مردم، خواسته های مالی نیست و اغلب مشکلات مدیریتی در سطح محلات است.

پیرهادی با انتقاد از برگزاری برخی جشنواره ها و برنامه های پر هزینه و گاه غیر ضروری در شهر تهران خاطر نشان کرد: من صراحتا اعلام می کنم که برگزاری جشنواره هایی از این دست با هر عنوانی مورد تایید نیست و ما نسبت به برگزاری این گونه برنامه ها از مجموعه گله مند هستیم.

وی اضافه کرد: این هزینه ها در حالی است که رسیدگی به مشکلات مردم در سطح محلات با اندکی هزینه و مدیریت صحیح قابل حل است. مردم در ساحت دوم نیازهایشان از ما، اتوبان هایی نظیر اتوبان صدر و امام علی(ع) را خواستارندکه کارهای خوب و لازمی است اما ساحت اول نیازهای آنان نیازهای محلیشان است.

پیرهادی گفت: برایند ما در کل شهر تهران این است که نیازهای مردم در سطح محلات نیاز به رسیدگی و توجه بیشتری دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان آن که انتظار مردم از شهرداری تهران بالا رفته است، از سازمان ها و نهادهای مسئول در شهر تهران ابراز گله مندی کرد و گفت: با توجه به رویکرد شهرداری تهران، انتظار مردم از این نهاد اجتماعی بالا رفته است. این انتظار به قدری است که مردم از شهرداری تهران توقع دارند تمام کمبودها و ضعف های سایر ارگان های مسئول نظیر بیکاری، امور مساجد، امور فرهنگی، امور ورزش و جوانان و نظیر این ها را جبران نماید. سازمان هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارات ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد و رسیدگی به امور مساجد و سازمان هایی از این دست نیز موظف به پاسخ گویی به مشکلات مردم در سطح محلات و شهر تهران هستند.

وی اضافه کرد: مردم باید بدانند که باید از دستگاههای دیگر نیز نسبت به ماموریت هایشان در شهر تهران مطالبه کنند. ما نیز در شهرداری تهران موظف هستیم در حد توان مشکلات محلی مردم را حل کنیم که این نشان دهنده فرهنگ بسیجی است.

وی گفت: برداشت من در دیدارهای مداوم با مردم آن است که یک روح نا امیدی و خمودگی کاذب بین آنها جریان پیدا کرده است. باید به داشته های امروزمان توجه داشته باشیم. وضعیت مادی، معیشتی، شهری و حتی امنیتی ما روز به روز بهتر شده است که شاید چند سال پیش آنها را نداشته ایم. یکی از هدف های دشمن آن است که مسئولین حال حاضر در کشور را جمیعا ناشایست و فضای قبل از انقلاب را یک بهشت برین نمایش دهند.

پیرهادی ادامه داد: فاسد تر از رژیم طاغوت هیچ رژیمی نبود و فسادی که در رژیم قبل وجود داشته است با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست. من بارها گفته ام که یکی از پاکترین مجموعه های نیروی انسانی در شهرداری تهران فعالیت می کنند. هر کجا قدرت و ثروت باشد، خود ممکن است تخلف و فساد هم بوجود بیاید، اما نسبت قدرت و ثروت و تخلف نیروی انسانی در شهرداری تهران بسیار ناچیز و اندک است و اگر جایی هم وجود داشته باشد باید با آن برخود شود.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای با آمریکا، نفرت مردم ایران از آمریکا را تمام نشدنی عنوان کرد و گفت: علی رغم مذاکرات انجام شده با آمریکا در مباحث هسته ای، ما ماهیت خبیث آنها را فراموش نخواهیم کرد و اگر روزی به قدرت برسیم، سیلی محکمی به صورت آن ها خواهیم زد.

محسن پیرهادی تصریح کرد: بیش از 60 سال است که آمریکایی ها مستقیم و غیر مستقیم با ما در نبردند. اگر سال 32 از آن کودتا حمایت نمی کردند، الان کشور ما در وضعیت بهتری قرار داشت. ما تمثال هر شهیدی را که در هر معبر نصب کرده ایم، باید یک گلوله آمریکایی نیز کنارش نصب می کردیم که فراموش نکنیم هر کدام آن ها با یک گلوله آمریکایی شهید شده اند.

وی با بیان آن که کینه ما از آمریکایی ها امری مقدس است، ابراز داشت: بیش از 60 سال است که یک کشور مستقیم به ما ظلم کرده است. از منافقین حمایت کرده است، هواپیمای ما را زده است، در جنگ تحمیلی قریب 300 هزار نفر از مردم ما را به شهادت رسانده است. این ها آنقدر وقیح و خبیث هستند که چند روز پیش و در آستانه رفع تحریم ها، از رژیم آل سعود که یک عالم اندیشمند را به شهادت رسانده است حمایت کرده و اعلام داشتند که ما در قضیه دعوای میان ایران و سعودی،در کنار سعودی خواهیم بود.

پیرهادی خاطر نشان کرد: نفرت ما از آمریکا تمام شدنی نیست. داعش ساخته آمریکا و مورد حمایت آنان است. مگر این غده سرطانی می تواند بدون حمایت آمریکا این گونه دوام بیاورد. ما فراموش نخواهیم کرد که هر شهید مدافع حرمی که به کشور بازگردانده می شود، با یک گلوله آمریکایی کشته شده است. چگونه می توان از کنار این شهدای مدافع حرم، شهدای هسته ای و سایر شهدای جنگ تحمیلی براحتی گذشت؟ باید این سوال را از خودمان بپرسیم که این ها برای چه شهید شدند؟ زن و بچه و خانواده هایشان چه خواهند شد؟

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: ما این کینه را در دل هایمان زنده نگه خواهیم داشت و اگر روزی فرصت مناسب پیش بیاید، انتقام سختی از آمریکا و دولت سعودی خواهیم گرفت.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان به موضوع انتخابات نیز اشاره ای کرد و گفت: موضوع انتخابات وضعیتش روشن و شاخص ها تعیین شده است. در این زمینه سخنان مقام معظم رهبری در 19ام دی ماه شاخص مهمی است. ایشان بحث فتنه و هواداران ان را مشخص کردند و حتما دوباره تا انتخابات فرمایش دارند که باید مبانی فکری خودمان را با آن شاخص ها تطبیق دهیم.

پیرهادی گفت: وظیفه ما این است که اگر به نتیجه ای رسیدیم، برداشت هایمان را منتقل کنیم تا دیگران نیز این ملاک ها را بدانندو بهره گیری نمایند.