مراد سیفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بهزیستی لرستان با اداره کل آموزش فنی و حرفه لرستان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای رفع مشکل اشتغال مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: انعقاد این تفاهم نامه همکاری سه دستگاه اجرایی در زمینه اشتغال جامعه هدف بهزیستی لرستان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای این مددجویان بوده است.

معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی لرستان همچنین صدور مجوز فعالیت تعاونی های اشتغالزایی و راه اندازی کارگاههای تولیدی برای رفع مشکل اشتغال جامعه هدف بهزیستی لرستان را از دیگر محورهای انعقاد این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد.

سیفی تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه مقرر شده که اداره کل فنی و حرفه ای لرستان ۲۰ درصد ظرفیت دوره های آموزشی مراکز دولتی خود را به کارآموزان جامعه هدف بهزیستی لرستان اختصاص دهد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که آموزش های ارائه شده از سوی مراکز غیر دولتی فنی و حرفه ای لرستان به جامعه هدف بهزیستی استان با تخفیف ویزه در پرداخت شهریه ها همراه باشد.