  استانها
  2. لرستان
۲۷ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

معاون بهزیستی لرستان خبر داد:

ارائه ۲۰ درصد آموزش‌های فنی حرفه‌ای لرستان به مددجویان بهزیستی

خرم آباد - معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی لرستان از ارائه ۲۰ درصد ظرفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه ای این استان به مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

مراد سیفی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بهزیستی لرستان با اداره کل آموزش فنی و حرفه لرستان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای رفع مشکل اشتغال مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: انعقاد این تفاهم نامه همکاری سه دستگاه اجرایی در زمینه اشتغال جامعه هدف بهزیستی لرستان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای این مددجویان بوده است.

معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی لرستان همچنین صدور مجوز فعالیت تعاونی های اشتغالزایی و راه اندازی کارگاههای تولیدی برای رفع مشکل اشتغال جامعه هدف بهزیستی لرستان را از دیگر محورهای انعقاد این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد.

سیفی تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه مقرر شده که اداره کل فنی و حرفه ای لرستان ۲۰ درصد ظرفیت دوره های آموزشی مراکز دولتی خود را به کارآموزان جامعه هدف بهزیستی لرستان اختصاص دهد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که آموزش های ارائه شده از سوی مراکز غیر دولتی فنی و حرفه ای لرستان به جامعه هدف بهزیستی استان با تخفیف ویزه در پرداخت شهریه ها همراه باشد.

