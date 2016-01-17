به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی، ظهر امروز به دنبال سفر یک روزه خود به استان یزد از تالار مرکزی و فاز دو مجتمع امام علی (ع) بازدید کرد.

وی در مورد تالار مرکزی یزد اظهار داشت: تالار مرکزی یزد در واقع بزرگترین پروژه عمرانی فرهنگی این استان به شمار می رود که هم اکنون از پیشرفت ۹۰ درصدی برخوردار است.

نوش آبادی بیان کرد: امیدواریم این پروژه هر چه سریعتر تکمیل و اوایل سال آینده آماده بهره برداری شود و بتواند نیازهای هنرمندان استان را تامین کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این بازدید بیان کرد: تالار مرکزی یزد در فضایی به وسعت ۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمربع احداث شده و شامل فضاهای مختلفی همچون سالن همایش و نمایش، گالری، سالن‌های موسیقی، سن متحرک، غرفه‌ها و پلاتوهای تمرین، فضای نمایشگاهی و گالری، کلاس‌های آموزشی و ... است.

علی غیاثی ندوشن عنوان کرد: تاکنون برای احداث این پروژه ۱۸۰ میلیارد هزینه شده و در صورتی که اعتبار تکمیل و تجهیز آن نیز تخصیص یابد، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، این پروژه اوایل سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نوش آبادی امروز با سفر به استان یزد در جمع خبرنگاران استان حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.