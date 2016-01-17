ایجاد ناامنی، جنگ و تنش، راهبرد بزرگ آمریکا در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در مراسم ترحیم مهاجر الی الله سردار فولادگر از جان باختگان فاجعه منا که عصر امروز در مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محلاتی برگزار شد، اظهار داشت: سردار فولادگر دارای جهان بینی در اندیشه و تعقل بود و بصیرت سیاسی داشت. وی همواره متوصل به قرآن و اهل بیت بود.

وی خاطرنشان کرد: سردار فولادگر از سال ۵۸ که به سپاه پیوست، مدتها در خود سپاه اصفهان و در حوزه گزینش خدمت فراوانی کرد. ۲۰ ماه در جنگ و در عملیات های مختلف بود و از سال ۶۲ به مدت یک سال فرمانده سپاه کاشان شد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه سردار فولادگر پس از آن در سپاه قدس مسئولیت گرفت، عنوان کرد: وی ۵ سال نیز در لبنان مسئول آموزش نظامی و اعتقادی حزب الله شد.

وی با اشاره به اقدامات دیگر سردار فولادگر گفت: ایشان شناخت خوبی از مسائل آفریقا داشت و در سودان روابط زیادی با عشایر، نخبگان و فرهیختگان داشته و حتی به نماز جمعه اهل سنت سودان می رفت.

صفوی افزود: پس از آن ایشان در ستاد مشترک سپاه مشغول شد و بعد نیز با ایجاد دفتر مشاور و دستیار عالی رهبری ۷ سال با بنده همکاری می کرد و نهایتا به دست آل سعود به شهادت رسید.

فرمانده سابق سپاه در ادامه با بیان اینکه ۱۵ سال است منطقه ما در غرب آسیا به جنگ، تنش و ناامنی کشیده شده، خاطرنشان کرد: این موضوع راهبرد بزرگ آمریکا و غربی ها است و از سال ۲۰۰۱ متهم سازی مسلمانان به تروریست و مبارزه با مسلمانان کلید خورد و غربی ها توانستند بیداری اسلامی که در تونس و مصر رخ داد را مدیریت کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: داستان مصر، داستان عجیبی است و این انقلاب، انقلابی مردمی بود ولی نظامی ها بر آن مسلط شدند.

صفوی با اشاره به اینکه دست اکثر کشورهای منطقه در دست صهیونیست ها است، ادامه داد: راه اندازی جنگ نیابتی در سوریه، عراق و یمن، یکی دیگر از راهبردهای آمریکا علیه مسلمانان بود. در قضیه سوریه، سیاست گذار اصلی، آمریکا و صهیونیست ها هستند و پول را عربستان و اردن با حمایت ترکها می دهند.

وی تجزیه کشورهای اسلامی را از برنامه های آینده آمریکائی ها برشمرد و اظهارداشت: آخرین چیزی که آنها به دنبالش هستند، استراتژی کشورهای سوخته است؛ یعنی می خواهند زیرساختهای کشورهای اسلامی را از بین ببرند.

رحیم صفوی با تاکید بر اینکه آمریکائی ها می خواهند کشورهای محور مقاومت را له کنند، افزود: فقط سعودی ها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، سی میلیارد دلار سلاح خریده اند و مابقی کشورهای عربی ۲۰ میلیارد دلار خرید داشته اند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: آمریکائی ها گروه های تروریستی را همراهی کرده و یک تیر هم به سمت داعش شلیک نمی کنند و این ائتلافی هم که تشکیل داده اند، ائتلافی دروغین بوده و ما امیدواریم ائتلافی که میان ایران، روسیه، سوریه، عراق و حزب الله لبنان تشکیل شده، به پیروزی رسیده و بر تروریست ها غلبه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه ما از حکمت الهی برای ملت ایران خبر نداریم، گفت: تا شهادت ایستاده ایم و یک قدم هم از اصول خود عقب نشینی نمی کنیم.