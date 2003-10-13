امين فقيري : نسل جديد داستان نويس ، كم مي خواند

امين فقيري ، نويسنده معاصر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : نوشتن ، نوعي ارسال پيام به خواننده و مخاطب اثر است ، او بايد احساس كند كه نويسنده به كشف تازه اي رسيده است .

اين نويسنده كه به تازگي كتاب " پلنگ هاي كوهستان " را منتشر كرده است ، افزود : متاسفانه عنصر " نقد" در ادبيات داستاني كمرنگ شده است و بدون توجه به اين مولفه ، نمي توان به كيفي شدن اين حوزه و آثاري كه توليد مي شود ، اميدوار بود.

فقيري كه در شيراز اقامت دارد ، تصريح كرد : قله هاي ادب و هنر و نوع نگاه آنها به زندگي ، اعتقادات و جهان هستي مي تواند براي همه كساني كه دست به قلم مي برند ، علي الخصوص جوانان به عنوان يك درس تلقي شود.

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