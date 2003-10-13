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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۹:۳۳

در گفت و گو با " مهر "

امين فقيري : نسل جديد داستان نويس ، كم مي خواند

امين فقيري : نسل جديد داستان نويس ، كم مي خواند

نسل جديد داستان نويس كم مي خواند ، به همين دليل است كه علاقه خاصي به نقد ، نشان نمي دهد.

امين فقيري ، نويسنده معاصر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : نوشتن ، نوعي ارسال پيام به خواننده و مخاطب اثر است ، او بايد احساس كند كه نويسنده به كشف تازه اي رسيده است .
اين نويسنده كه به تازگي كتاب " پلنگ هاي كوهستان " را منتشر كرده است ، افزود : متاسفانه عنصر " نقد"  در ادبيات داستاني  كمرنگ شده است و بدون توجه به اين مولفه ، نمي توان به كيفي شدن اين حوزه و آثاري كه توليد مي شود ، اميدوار بود.
فقيري كه در شيراز اقامت دارد ، تصريح كرد :  قله هاي ادب و هنر و نوع نگاه آنها به زندگي  ، اعتقادات و  جهان هستي مي تواند براي همه كساني كه دست به قلم مي برند ، علي الخصوص جوانان به عنوان يك درس تلقي شود.
کد مطلب 30272

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