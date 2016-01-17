مدارس طبیعت در گلستان تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر، عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۹ دی، روز هوای پاک در جمع اصحاب رسانه، گفت: هرچه میزان آگاهی بیشتر باشد محیط‌زیست کمتر آسیب می‌بیند، ازاین‌رو به دنبال نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست هستیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر مباحث محیط‌زیست در محتوای درسی و کتاب‌های دانشگاهی گنجانده‌شده و ما تلاش داریم آموزش‌های متناوب در این حوزه را به آموزش‌های مستمر تبدیل کنیم.

وی همچنین به موضوع آلودگی هوا نیز اشاره و اضافه کرد: هم‌اکنون مرکز سنجش آلودگی هوا در گرگان در اداره دخانیات و در پرترافیک‌ترین نقطه مرکز استان نصب‌شده و هیچ‌گونه آلودگی هوا در استان گزارش نشده است.

مهاجر با تأکید بر اینکه در اوج ترافیک گرگان شاخص‌های آلودگی تهران در گرگان مشاهده نشده، گفت: فقط در فصول گرم سال و موقع برداشت محصول غلات (گندم، جو و سویا) و آتش زدن پسماندهای کشاورزی در استان شاهد گردوغبار ناشی از آن هستیم.

وی بابیان اینکه این بدان معنا نیست که از کنترل آلاینده‌ها در استان غفلت کنیم، تصریح کرد: هیچ‌گونه آلودگی هوا در هیچ‌یک از کارخانه‌ها سیمان پیوند گالیکش، فولاد نبرد، شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها شیمیایی و پنبه‌پاک‌کنی استان وجود ندارد.

نواخته شدن زنگ هوای پاک در استان

مهاجر همچنین به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده استان در روز هوای پاک اشاره و اظهار کرد: ساعت ۸.۵ صبح سه‌شنبه ۲۹ دی زنگ هوای پاک در مدارس استان و به‌صورت نمادین در دبیرستان امام حسین (ع) کوی کیانشهر گرگان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گلستان، جهت توسعه و تنویر افکار عمومی نواخته می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست گلستان در ادامه گفت: اهدای ویلچر توسط رفتگران محیط‌زیست و خیران به کسانی که در کمپین سر بطری‌ها شرکت کردند، عکاسی زشت و زیبا در کردکوی، آزمون سنجش آلودگی و معاینه فنی خودروها، مسابقه مقاله‌نویسی با موضوع هوای پاک، مسابقه نقاشی لبخند آسمانی و برپایی ۱۵ کارگاه کاردستی دورریختنی در ۱۵ مدرسه گرگان از اهم برنامه‌های روز هوای پاک در استان است.

به گفته مهاجر طبق یک تحقیق و پژوهش معتبر، محیط‌زیست پنجمین اولویت مردم گلستان است و اشتغال، بیکاری و سختی معیشت از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی در استان است.

در ادامه این نشست پرسش در خصوص انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به شاهرود، بحران در خلیج گرگان، آتش‌سوزی جنگل‌ها، وضعیت اسفبار اسب‌های وحشی آشوراده، معضل زیست‌محیطی سو گله، واریانت شمالی و طرح گردشگری آشوراده و همچنین صید و شکار غیرمجاز از سوی اصحاب رسانه مطرح شد و مهاجر گفت: انتقال آب بین‌حوزه‌ای ممنوع است و محیط‌زیست گلستان شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرده و با اجرای این طرح کاملاً مخالف است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست گلستان افزود: خطر خلیج گرگان را تهدید می‌کند و تنها راه نجات آن آب‌رسانی به خلیج از طریق رفع رسوب و لایروبی است.

وی همچنین از کاهش چشمگیر آتش‌سوزی‌های استان از بالای ۳ هزار هکتار در سال گذشته به کمتر از ۱۰۰ هکتار در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این مهم با همکاری و همراهی جوامع محلی و هواشناسی استان و حضور گشت سیار محیط‌بانی در پارک ملی گلستان و ... محقق شده است.

هیچ اسب وحشی در آشوراده وجود ندارد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان در خصوص اخبار منتشرشده در خصوص وجود اسب‎های وحشی در جزیره آشوراده و شکار غیرمجاز اسب‎های وحشی در این جزیره، تأکید کرد: هیچ‌ اسب وحشی در جزیره آشوراده وجود ندارد.

وی ادامه داد: اسب‎های موجود در این جزیره، اسب‎های پیر و دارای نواقص جسمی هستند که به دلیل ناتوانی صاحبان آن‌ها در نگهداری از این حیوانات، آن‌ها را در جزیره آشوراده رها کرده‎اند.

مهاجر اضافه کرد: بر اساس سرشماری که به‌صورت سالانه در این جزیره انجام می‎شود تاکنون بیش از ۲۰ اسب در جزیره دیده نشده است و آمارهای بیان‌شده را تائید نمی‎کنم.

مساعد بودن حال هیرکان و ورکان دو توله پلنگ و رهاسازی آن‌ها در اواخر فروردین‌ماه در پارک ملی گلستان آخرین خبری بود که مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست گلستان در این نشست خبر داد.