احداث پایگاه آموزشی برای تکفیری ها در مرز عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در حاشیه مراسم ترحیم مهاجر الی الله سردار اصغر فولادگر از جان باختگان فاجعه منا که عصر امروز در شهرک شهید محلاتی برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص اقدامات آمریکائی ها در منطقه غرب آسیا و ایجاد تنش و بحران در این منطقه اظهارداشت: به نظر می رسد که در ۱۴ سال گذشته یعنی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون، آمریکائی ها با ایجاد جنگ در عراق و افغانستان، دوران جدیدی از جنگ علیه کشورها و ملت های اسلامی را شروع کردند.

وی افزود: آمریکائی ها و صهیونیست ها یک راهبرد جدید جنگ علیه مسلمانان را طراحی کردند و این راهبرد پس از عدم موفقیت آمریکائی ها در عراق و افغانستان و عدم دسترسی به اهداف کلان خود، هم اکنون به یک جنگ نیابتی تبدیل شده است.

رحیم صفوی بازیگر اصلی در منطقه را آمریکائی ها عنوان کرد و افزود: بازیگر دوم، رژیم صهیونیستی بوده و همکاران آنها مثل عربستان، قطر، ترکیه و اردن، هرکدام نقشی را ایفا می کنند. پشتیبانی مالی از این جریان را عربستان و قطر انجام می دهد و سلاح و تجهیزات را کشورهای اروپایی و آمریکا مهیا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه گروه های تروریستی و تکفیری، حمایت و آموزش خود را در کشورهای ترکیه و اردن می بینند، خاطرنشان کرد: البته این گروه ها در مرز عربستان نیز پایگاهی برای آموزش احداث کرده اند.

سردار صفوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات سوریه گفت: پس از تحمل ۲۵۰ هزار کشته توسط ملت سوریه و ۱۲ هزار کشته ای که ارتش سوریه داده است، همچنین ۹ میلیون نفر در کشورهای عراق و سوریه آواره شدند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ارتش و نیروهای مردمی سوریه یکی پس از دیگری مواضع نیروهای تروریستی را تصرف می کنند و ائتلاف ایران، روسیه، عراق، سوریه و حزب الله لبنان به عنوان یک ائتلاف موفق و پیروز در حال عمل کردن است.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ائتلاف به رهبری آمریکا، کشورهای عربی، صهیونیست ها و ترکیه را دروغین دانست و ادامه داد: آنها در این جنگ باخته اند و زمین را از دست خواهند داد. اینکه آنها در مذاکرات سیاسی به چه نتیجه ای برسند، قابل پیش بینی نیست.

وی ادامه داد: نیروهای مردم عراق، عملیات های موفقی را انجام می دهند و ائتلاف آمریکا هیچ اقدامی را علیه داعش انجام نمی دهد. امیدواریم که مسائل سوریه و عراق با حمایت خود مردم عراق و حمایت های جمهوری اسلامی ایران که بیشتر نقش مستشاری دارد، حل شود.

سردار صفوی نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را معنوی عنوان کرد و گفت: البته ما در سوریه حضور مستشاری داریم و به ارتش این کشور مشاوره می دهیم و از اینکه از محور مقاومت دفاع کنیم، هیچ ابائی نداریم.

وی گفت: آینده منطقه به نفع محور مقاومت ملت ها و دولت های عراق و سوریه است اگرچه ممکن است مسائل کماکان ادامه داشته باشد.