رسیدن به فهرست واحد اصولگرایی پرشتاب است/ به همگرایی امیدواریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران حزب با تشکر از تیم هسته‌ای ایران گفت: برچیدن تحریم‌های هسته‌ای به معنای همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب نیست.

حبیبی افزود: غرب هنوز زیرساخت‌های تحریم را حفظ کرده و در صدد است به بهانه فعالیت‌های موشکی ایران، تروریسم و نقض حقوق بشر این ساختار را حفظ کند.

وی خاطر نشان کرد: نشانه‌هایی وجود دارد از جمله تصویب بودجه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی که نشان می‌دهد غرب دست از خصومت با ملت ایران برنداشته است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اعلام لغو تحریم‌های هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یادآور شد: ما در طی دو سال مذاکره بارها شاهد دبه کردن آمریکایی‌ها در تصویب برجام بودیم. همانطور که آقای ظریف گفته است باید پایبندی به اجرای برجام را هم رصد کنیم تا بتوانیم جلوی بدعهدی آمریکا را بگیریم.

حبیبی در ارتباط با قدرت دیپلماسی دولت اظهار داشت: دولت در نبرد دیپلماتیک با غرب به ویژه آمریکا توفیق نسبی داشته است و در طول مقاومت‌های گذشته توانسته است گرگ‌های جهانی که طمع به سرزمین ما داشتند را از این طمع منصرف کند. ایران پس از برجام ایران قدرتمندی است که نیرومندتر از گذشته در منطقه و جهان عمل خواهد کرد.

وی با ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه تأکید کرد: باید دقیقا محاسبه کنیم چه دادیم و چه گرفتیم. ارزیابی هزینه و فایده این کار بزرگ از سوی اندیشکده‌های ما فوق‌العاده مهم است. حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است آنچه که در این معامله دیپلماتیک اتفاق افتاده فاجعه‌آمیز یا فتح‌الفتوح نیست.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تشکر از گروه مذاکره کننده هسته‌ای و با تأکید بر آرمان های انقلاب اسلامی و تداوم نفی سلطه استکبار، گفت: متأسفانه گروهی در پی فراهم سازی جای پا برای آمریکا در جمهوری اسلامی ایران هستند. این توهم که برخی رسانه های غربی اجرای برجام را آغاز تبدیل ایران انقلابی به کشوری تابع قدرت های جهانی دانسته اند – با حضور در صحنه مردمی که ۳۷ سال با رشادت و آگاهی از انقلاب خود صیانت کرده اند- تنها یک دلخوشی زودگذر برای دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.

حبیبی افزود: آنچه تا کنون آمریکا علیه ما نکرده، نتوانسته نه اینکه نخواسته است و در حال حاضر هیچ تغییری در خوی استکباری آمریکا حاصل نشده و معلوم هم نیست که حاصل شود.

وی با تصریح بر اینکه در دوره کنونی ضروری است که با نگاهی جامع و کلان به مسائل نگریسته شود، چشم امید بستن به رفع همه مشکلات کشور با اجرای برجام را ساده اندیشی دانست و تصریح کرد: در صورت اشاعه این نگاه در کشور، برجام نه تنها حلال مشکلات نخواهد بود که بحران های اقتصادی جدیدی را برای ما به ارمغان خواهد آورد و منابع آزاد شده نیز، ضمن آنکه به هدر خواهد رفت، گره برخی مشکلات اقتصادی را کورتر می نماید.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تقدیر از رئیس جمهور که راهبرد ملی کشور را همچنان اقتصاد مقاومتی دانسته است؛ خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای عملیاتی کردن این راهبرد با شتاب بیشتر و با به کارگیری تمام توان اجرایی کشورو نظارت مستمر بر نحوه اجرای آن شد.

حبیبی با دعوت دولت و مجلس به بازخوانی مکرر تذکرات امام خامنه ای در دوره پس از اجرای برجام که پیش از این نیز بیان گردیده بود، یادآور شد: اتاق‌های فکرهای دشمن به صورت رسمی از طمع خود به برجام برای نفوذ به کشور پرده برداشته اند و اگر خواص دچار غفلت شوند و با خوش خیالی یا با افتادن به دام منازعات داخلی به نقشه دشمن کمک کنند؛ فتنه دیگری را تدارک خواهند دید.

وی تذکر داد که توفیقات بدست آمده مرهون رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور هوشیارانه ملت و بصیرت دلسوزان انقلاب است. نباید آن را دستمایه تبلیغات یک جانبه گروهی یا خدای ناکرده بهره‌جویی سیاسی برای انتخابات کرد.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: آنان که به برجام نقد دارند باید آن را دستمایه تضعیف دولت قرار ندهند و هیچکس نباید از بدعهدی آمریکا غفلت کند و هرگز نباید دشمن را فراموش کرد.

حبیبی همچنین در مورد انفجارهای جاکارتا اظهار داشت: جهان اسلام از زخم تروریستهای تکفیری ها رنج می برد. روزی نیست که شرارت تکفیری ها در یک نقطه جهان رخ نمایی نکند. دنیا باید علیه تروریسم و تکفیری ها بسیج شود.

وی افزود: تحلیل این است که استکبار غرب پس از تخریب زیرساخت‌های برخی کشورهای اسلامی مانند مصر، تونس، لیبی و یمن و… توسط داعش و سایر عوامل تکفیری اکنون به اندونزی و کشورهای مسلمان جنوب شرقی آسیا رو آورده است که توطئه ویران کردن زیرساخت‌های کشورهای اسلامی را در این منطقه اجرا نماید و بزرگترین جمعیت اسلامی جهان در اندونزی را دچار درگیری‌های فرقه‌ای و ناامنی نماید. لذا مسئولان همه کشورهای اسلامی باید با بصیرت و هوشیاری مراقب این توطئه‌ها باشند.

حبیبی در مورد روند همگرایی اصولگرایان نیز گفت: روند همگرایی اصولگرایان برای رسیدن به فهرست واحد شتاب خوبی دارد و من از هر زمان دیگری امیدوارتر شده‌ایم. فضای خوب و صمیمانه ای بر بحث ها حاکم است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: ما اکنون به این واقعیت رسیده ایم که همانقدر که برای آمدن و در فهرست قرار گرفتن احساس تکلیف کرده ایم، برای رفتن و به نتیجه رساندن ائتلاف هم ولو ناممان در فهرست نباشد احساس تکلیف کنیم.

وی تاکید کرد: فقط یک راه برای توفیق در انتخابات آینده وجود دارد و آن هم راهبرد «یک صدا و یک فهرست» است.

حبیبی در پایان به دو مناسبت اشاره کرد یکی سالگرد شهادت شهید بزرگوار نواب صفوی و یاران شجاع و مبارز ایشان که با انگیزه تشکیل حکومت اسلامی مقتدرانه و مردانه به میدان آمدند و با خطرپذیری کم نظیرشان راه را تا برخورداری از فیض شهادت ادامه دادند و دوم طراحی و اقدام ظلمت‌شکنانه تشکیلات مؤتلفه اسلامی که بعد از کسب مجوز شرعی از مرحوم آیت الله العظمی میلانی مرجع عالیقدر تقلید، حسنعلی منصور نخست وزیر رژیم پلید شاه همان خائن پیشنهاد دهنده لایحه کاپیتولاسیون به مجلس شورای ملی وقت را در اول بهمن سال ۱۳۴۱ به سزای اعمالش رساندند. شهید محمد بخارایی عضو گروه مسلح مؤتلفه اسلامی با شلیک به حلقوم پلید آن جرثومه فساد فضای اختناق و سرکوب را که رژیم شاهنشاهی حاکم کرده بود، شجاعانه شکست.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: مؤتلفه اسلامی نیم قرن سابقه مبارزه با سلطه‌جویی آمریکا رادر کارنامه دارد و امروز هم در کار سیاسی با آمادگی کامل در صف اول این مبارزه حاضر خواهد ماند. ما به عنوان انصار ولایت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا خط نفوذ آمریکا را شناسایی کنیم و مانع از شکل‌گیری مجلس با حضور آمریکا دوستان شویم. اگر نخبگان وظیفه آگاهی‌بخشی خود در این عرصه را به خوبی انجام دهند، بصیرت انقلابی مردم اجازه موفقیت طرح‌های آمریکا را نخواهد داد.