توافق هسته ای پیروزی تاریخی برای ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: توافق هسته ای ایران یک پیروزی تاریخی و دستاوردی استراتژیک مرتبط با معادلات بزرگ درمنطقه و دنیا است.

وی افزود: ایران با پایداری و مقاومت در برابر کشورهای زور گو پیروز شد.هنگامی که ایران پیروز شود این پیروزی، محور مقاومت را در منطقه تحکیم می بخشد زیرا ایران پس از توافق هسته ای همانند قبل از توافق هسته ای یعنی عمق استراتژیک محور مقاومت است.

قاووق که در مراسم بزرگداشت شهید محسن محمد خشاب در حسینیه شحور در جنوب لبنان سخن می گفت بیان کرد: این دستاورد تاریخی که برای ایران با توافق هسته ای رقم خورد در واقع شکستی برای رژیم اسرائیل و رژیم سعودی است زیرا موفق شد حقش را بگیرد و جایگاه خود را تثبت کند و از نقش خود در برابر همه تلاش های رژیم اسرائیل و سعودی ها برای محاصره آن حمایت کند.

وی تاکید کرد: هنگامی که رژیم سعودی در برابر ایران و ملت یمن و سوریه و عراق و ادامه قیام مسالمت آمیز ملت بحرین احساس شکست کرد، دچار سردرگمی در سیاست های منطقه ای شد.رژیم سعودی بیش از آنکه به دنبال منافع اش در منطقه باشد به دنبال کینه توزی است و رژیمی که ناکام مانده است و همین بس که پس از ده ماه نتوانسته است صنعا را به دست آورد.

قاووق افزود: در سوریه پس از پنج سال در ساقط کردن دمشق ناکام مانده است همانطور که در مانع تراشی و شکست توافق هسته ای ایران راه به جایی نبرد.