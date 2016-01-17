پرواز کبوتر جنگ طلب در آسمان تل آویو/ سیگنال هیلاری به نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، «هیلاری کلینتون» در واکنش به اجرایی شدن برجام همچون جمهوری خواهان تندرو خواستار اعمال تحریم های موشکی علیه ایران شده است. نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ همچنین تاکید کرده است که اگر رئیس جمهور شود، توافق هسته ای با ایران را با بی اعتمادی به ایران و راستی آزمایی شدید ادامه خواهد داد.

استفاده هیلاری کلینتون از این ادبیات نشان دهنده سنخیتی است که میان وی و رژیم صهیونیستی وجود دارد. هم اکنون هیلاری کلینتون در راستای جلب حمایت دو لابی صهیونیستی «آیپک» و «جی استریت» در ایالات متحده آمریکا نهایت تلاش خود را صورت می دهد.

اظهارات اخیر هیلاری کلینتون نشان می دهد رویکرد وی نسبت به توافق هسته ای حتی نسبت به دولت اوباما نیز تندتر خواهد بود. از این رو حتی در صورت پیروزی وی به عنوان نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری شاهد ایجاد سختی ها و گره هایی در مسیر اجرای برجام خواهیم بود، ضمن اینکه یکی از اصلی ترین اقدامات هیلاری کلینتون در دوران ریاست جمهوری احتمالی وی، تشدید تحریم های ایران در حوزه های مربوط به آزمایش موشک های بالستیک خواهد بود.

هیلاری کلینتون در دورانی که مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ هنوز به مرحله جمع بندی نرسیده بود بارها نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات اعلام ناامیدی کرده بود. همچنین وی خواستار اتخاذ رویکردی سخت و تند نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان شده بود.

بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا، هیلاری کلینتون را در زمره دموکرات های جنگ طلب و طرفدار خشونت دانسته اند. وی در دورانی که سناتور ایالت نیویورک بود، از طرفداران جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی محسوب می شد، موضوعی که وی پس از مشاهده حساسیت و نارضایتی افکار عمومی آمریکا ناچار شد نسبت به آن عذرخواهی کند.

اظهارات اخیر او نشان می دهد برای حفظ توافق هسته ای و اجرایی شدن صحیح آن نمی توان بر روی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی حساب ویژه ای باز کرد. بر این اساس هر یک از نامزدهای حزب دموکرات یا جمهوریخواه که بر سر کار بیایند، رویکرد غیر قابل اعتماد ایالات متحده آمریکا را علیه ایران ادامه خواهند داد، از این رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید خود را برای مواجهه با گزینه های احتمالی در این خصوص آماده کند.

نکته آنکه؛ هیلاری کلینتون در حالی از بی اعتمادی نسبت به ایران سخن به میان می آورد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود مربوط به پی ام دی عملا نتوانست سندی دال بر سوء استفاده نظامی ایران از برنامه هسته ای خود ارائه کند.

به هر حال؛ پیشتاز دموکرات ها در نظرسنجی های انتخاباتی از جمله سیاستمداران آمریکایی است که در شانتاژ تبلیغاتی و سیاسی علیه فعالیت های هسته ای ایران همپای دیگر سیاستمداران آمریکایی پیش رفته و در این خصوص دست به انواع دروغ پردازی ها زده است. وی در دورانی که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود نهایت دشمنی خود را به ملت ایران با تکرار انواع اتهامات هسته ای نشان داد و این دشمنی مطلق در حال حاضر نیز به قوت خود باقی مانده است.

بی دلیل نیست که برخی اعضای لابی آیپک و حتی اعضای کابینه دولت نتانیاهو خواستار حضور کلینتون در راس معادلات سیاسی واشنگتن هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی کم ترین جایی برای خوش بینی نسبت به هیلاری کلینتون نیز به مانند دیگر سیاستمداران آمریکایی (از اوباما گرفته تا بوش) وجود ندارد.