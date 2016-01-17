به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفرپور با بیان مطلب فوق آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه را تشریح کرد و گفت : در جلسه هفته گذشته مدیران ستادهای معاینه فنی کلانشهرها در خصوص اهم موضوعات مطرح در این حوزه، بویژه اتصال تمامی مراکز معاینه فنی خودرو به سامانه سیمفا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد برخی نظرات پنج کلانشهری که هنوز به این سامانه متصل نشده اند، لحاظ شود و اقدامات لازم برای ارتقای سطح این حوزه به عمل آید.

وی افزود: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، امکاناتی در سامانه سیمفا ایجاد شده که امکان گزارش گیری مدیریتی از طریق ستادهای معاینه فنی خودرو در کلانشهرها را فراهم نموده است.

جعفرپور در ادامه اظهار داشت: پیش از این، برخی خطوط معاینه فنی خودروی تعدادی از کلانشهرها به علت قدیمی بودن تجهیزات، فاقد زیرساختهای لازم برای اتصال به سامانه سیمفا بودند که قرار شد خطوط قدیمی و دستگاه های غیر قابل اتصال به سامانه تعویض شود.

وی همچنین عنوان کرد: واسطه توزیع برچسب و برگ معاینه فنی تاکنون ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو در وزارت کشور بوده که مجوز چاپ و استفاده از آن را صادر می کرد. از این پس مقرر است که با هماهنگی های صورت گرفته توزیع و ارائه برچسب ها از طریق ستادهای معاینه فنی خودروی کلانشهرها در ذیل سامانه سیمفا انجام شود.

جعفرپور در ادامه اعلام کرد: با توجه به انجام اقداماتی که به آن اشاره شد، مقرر شد تا هفته پایانی دی ماه امسال مراکز معاینه فنی خوروی پنج کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز نیز به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) متصل شوند.

وی افزود: به این ترتیب ۵۵۰ خط معاینه فنی خودرو در ۴۴۰ مرکز شهرداری ها به سامانه سیمفا متصل می شوند که این امر پایان فاز نخست معاینه فنی خودروها در کشور است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به آغاز فاز دوم معاینه فنی خودروها اشاره نمود و گفت: در این فاز می بایستی همسان سازی و استانداردسازی این مراکز انجام شود.

جعفرپور در تشریح این فاز گفت: در حال حاضر شاهد معاینه فنی خودروها توسط دستگاه هایی با برندهای مختلف هستیم که برخی تست های خودروها را با سیستم متریک و مابقی را با سایر سیستم ها اندازه گیری می‌نمایند که معاینه فنی خودرو را با مشکلاتی مواجه می‌سازد که برای رفع این مشکل مراکز معاینه فنی خودرو باید به نرم افزارهایی مجهز شوند که خروجی آنها با یکسان سازی واحدها همراه باشد تا حالت یکپارچه ای در خروجی ها و داده های کل کشور وجود داشته باشد.

وی افزود‌: از این بابت امکان مناسبی برای داده کاوی و پژوهش های کاربردی برای پژوهشگران، خودروسازان، مدیران ایمنی حمل و نقل و سایر علاقه‌مندان فراهم می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: خروجی مراکز معاینه فنی خودرو حاوی اطلاعات ارزشمندی برای دست اندرکاران امر است و چنانچه این خروجی ها فاقد یکپارچگی و همسانی لازم باشد قطعا اطلاعات خروجی منسجم و دارای ارزش علمی و کاربردی برای افراد و سازمان های مرتبط نخواهد بود.

جعفرپور ابرازامیدواری کرد که با یکپارچه سازی مراکز معاینه فنی خودرو و سامانه های مرتبط در کشور، اطلاعات مربوط به خودروها بنحو مناسب و مشخص در اختیار مراکز اجرایی و پژوهشی و دانشگاه ها و سازمان ملی استاندارد کشور قرار گیرد تا ارزیابی ها و تحقیقات کارشناسی لازم صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین بزودی امکان بررسی خروجی های معاینه فنی برای هر خودرو با وارد کردن پلاک یا شماره یگانه خودرو در کارت آن برای مالک یا خریدار خودروها فراهم خواهد شد و هموطنان عزیز قادر خواهند بود که خودروی مورنظر را از نظر ایمنی، زیست محیطی و مهلت معاینه فنی و مشخصات دیگر بررسی نمایند.

جعفرپور در خاتمه گفت: فاز سوم معاینه فنی خودرو در کشور شامل نصب دوربین پلاک خوان و نظارت تصویری در مراکز معاینه فنی خودرو می باشد که به موازات دو مرحله قبل از اواسط امسال شروع شده و بتدریج در حال پیشرفت و سال آینده به اتمام می‌رسد.